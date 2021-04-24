Байден намерен признать геноцид армян – Bloomberg

Ожидается, что глава Белого дома будет использовать слово “геноцид” в заявлении 24 апреля о признании Дня памяти геноцида армян. Таким образом, Байден выполнит обещание, данное им в ходе президентской кампании.

Он станет первым президентом США за 40 лет, публично признавшим массовые убийства в Османской империи в 1915 году геноцидом, отмечает Bloomberg.

О разговоре Байдена с Эрдоганом говорится в пресс-релизе на сайте Белого дома 23 апреля, но о намерении президента США признать геноцид армян не упоминается. Сообщается, что Байден и Эрдоган договорились провести двустороннюю встречу в июне во время саммита НАТО.

Пресс-служба президента Турции также не упоминала о заявлении Байдена. Анкара подтвердила договоренность о встрече Эрдогана с Байденом во время саммита Альянса.

Как пишет Bloomberg, последним президентом США, который признал геноцид армян был Рональд Рейган (в 1981 году). Но вскоре он отступил под давлением Турции, подчеркнуло агентство.

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил в эфире телеканала Haberturk 20 апреля, что если США хотят ухудшить отношения между странами, то “решение остается за ними”.

Контекст:Кризис в отношениях Турции и США начался в середине июля 2019 года после желания Анкары закупить у России системы ПВО С-400. 12 июля на авиабазу Мюртед в турецкой провинции Анкара прибыла первая партия компонентов российских зенитно-ракетных комплексов С-400. О поставках второй партии зенитно-ракетных комплексов С-400 Турция и Россия принципиально договорились в июне 2020 года.

В декабре прошлого года США ввели санкции против Турции за закупку С-400. Эрдоган назвал их “атакой на суверенитет Турции”.

29 октября 2019 года геноцид армян признала Палата представителей Конгресса США. 12 декабря резолюцию поддержал Сенат.

Массовые убийства и депортации армян, организованные властями Османской империи, продолжались с 1915-го по 1923 год. Во время этих репрессий, по данным историков, погибло от 800 тысяч до 1,5 миллиона армян.

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