В мире: Восточная Европа рвет отношения с Россией ради нового проекта США

Страны Восточной Европы начали вслед за США высылку российских дипломатов, используя для этого абсолютно надуманные поводы. К Польше и Чехии присоединилась Словакия и страны Прибалтики. Зачем эти страны идут на столь напускной разрыв отношений с Москвой и последуют ли высылки российских дипломатов из Парижа и Берлина?

В пятницу страны Прибалтики включились в кампанию против российских диппредставителей, начатую Чехией. «В знак солидарности с нашими чешскими союзниками… Латвия приняла решение о высылке российского дипломата. Латвия не потерпит подрывной деятельности на своей территории, а также на территории своих партнеров и союзников», – объявил глава МИД республики Эдгарс Ринкевичс. Его литовский коллега Габриэлюс Ландсбергис отчитался о намерении выслать двоих сотрудников российской дипмиссии – также в знак солидарности с Чехией. Об аналогичном решении сообщил и МИД Эстонии.

Словакия выступила на более высоком уровне – в четверг премьер-министр страны Эдуард Хегер объявил, что Братиславу в течение недели должны покинуть три сотрудника российского посольства в связи «с актуальной геополитической ситуацией, а также с ситуацией в Чехии». Чешский премьер Андрей Бабиш, который был одним из главных инициаторов антироссийской кампании, поблагодарил соседей за «весомый жест поддержки», передает РИА Новости.

Одновременно в пятницу внешнеполитическое ведомство Польши предупредило об «адекватной реакции» на высылку пяти польских дипломатов из Москвы. Заявление польского МИДа – это уже «ответ на ответ». Напомним, что в середине апреля Варшава объявила троих работников российского посольства персонами нон грата, после чего уже Москва объявила о высылке пятерых сотрудников польской миссии.

Напомним, что отношения РФ и Чехии резко испортились на фоне того, что Чехия обвинила спецслужбы РФ в якобы причастности ко взрыву на складе боеприпасов в поселке Врбетице в 2014 году. За этим последовала высылка из республики 18 сотрудников посольства РФ по подозрению в сотрудничестве со спецслужбами. Москва в ответ объявила 20 сотрудников посольства Чехии персонами нон грата. В результате молниеносного развития дипломатического кризиса отношения РФ и Чехии (до сего момента относительно ровные, особенно по сравнению с тем, как Прибалтика и Польша относятся к России) зашли в тупик.

Если Прага в обоснование своего демарша предъявила целую шпионскую историю с участием Петрова и Боширова, то Варшава, высылая наших дипломатов, ограничилась расплывчатой формулировкой: «Нарушение указанными лицами условий дипломатического статуса и проведение мероприятий в ущерб Республике Польша».

Польша и Словакия, которые оказались в первых рядах антироссийской кампании, – партнеры Чехии по Вишеградской группе, объединению стран бывшего соцлагеря, которые в конце 1990-х – начале 2000-х стремились ко вступлению в евроатлантические структуры, пояснил немецкий политолог Александр Рар. Он указал: из всей Вишеградской четверки Прагу пока не поддержал только Будапешт. Как ранее констатировал американский политолог Дмитрий Саймс, Венгрия, руководимая премьером Виктором Орбаном, вообще стоит особняком в Евросоюзе.

Чехию поддержали соседи, но на раздувание шпионско-дипломатического скандала в масштабах всего ЕС страна вряд ли сможет рассчитывать, полагает Рар. «Напротив, большинство стран Евросоюза не поддерживают чехов в этом вопросе и не верят в причастность РФ ко взрывам боеприпасов в 2014 году», – отметил немецкий эксперт. В частности, не следует ожидать, что чешскую провокацию поддержат Германия, Франция или Италия.

«Я уверен, что такая истеричная политика со стороны Праги, Варшавы и Братиславы так или иначе приведет к попыткам истеблишмента Старой Европы их успокоить и вместе постараться приостановить конфликт на востоке Европы», – подчеркнул Рар.

В том, что тройку Чехия – Словакия – Польша поддержали прибалтийские страны, нет ничего удивительного, отмечают эксперты. «Эту часть Восточной Европы и Прибалтику еще Джордж Буш – младший называл «Новой Европой» в пику старой, Западной Европе. Даже когда Европа вступала в спор с США, например при начале войны в Ираке, «Новая Европа» строго придерживалась евроатлантического курса», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог-американист Дмитрий Дробницкий.

«Когда восточноевропейские страны вступили в ЕС и в НАТО, выяснилось, что баланс сил в этих альянсах очевидно складывается в пользу старых компаньонов – Великобритании, Франции, Германии и других. А они не особенно слушают восточноевропейские страны. Те же, в свою очередь, хотели получать больше помощи и в большей степени влиять на дела в обоих объединениях, но им сказали: «ваше место с краю», – в свою очередь отметил профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ, эксперт клуба «Валдай» Станислав Ткаченко. Теперь ситуация иная, полагает эксперт.

Старший партнер – Соединенные Штаты – за годы правления Дональда Трампа снизил интерес к делам союзников в Старом Свете и в Восточной Европе в частности, указал Ткаченко. «С другой стороны, есть признаки того, что Европа в целом будет увеличивать свою геополитическую субъектность, проявлять большую заинтересованность в сотрудничестве с Китаем и Россией», – отметил эксперт клуба «Валдай».

Что же касается тех сил в Европе, которые ориентируются на восстановление трансатлантических связей с США, то в их интересах, чтобы новый президент Джо Байден поглубже «влип» в дела континента, полагает Ткаченко.

По мнению Дробницкого, похоже, что сейчас в Европе началась конкурентная борьба за право попасть в новый геополитический проект, который проанонсировал Байден. Речь идет о так называемом Альянсе демократий. «Форум этого альянса должен пройти в конце 2021 года. Кто туда войдет, кого возьмут на борт – вопрос не праздный для европейцев, как «старых», так и «новых», – заметил эксперт-американист. – Все боятся остаться за бортом, потому что их участь будет незавидна. Крупный технологический рывок будет осуществляться крупными державами и блоками – Китаем, Россией и, возможно, новым западным блоком во главе с США. Все остальные страны будут сырьем для крупных игроков.

Эти оставшиеся за бортом страны ожидает быстрое падение жизненного уровня, технологического уклада, деградация. Отсюда все эти попытки угодить Шерхану».

Напомним, что Владимир Путин в своем недавнем послании сравнил США с Шерханом из «Книги джунглей» Редьярда Киплинга, вокруг которого крутятся шакалы Табаки – «подвывают, чтобы задобрить своего суверена».

Дробницкий полагает, что Вашингтон, точнее определенный центр влияния в Белом доме, остался недоволен – европейцы практически не поддержали кампанию, начатую с публикацией интервью Байдена, где содержались нападки на Россию и ее лидера. «Европейцы тогда испугались – им боязно было включаться в ту кампанию. А вот Петрова и Боширова обнаружить в событиях 2014 года – это пожалуйста. Они знают, как поступить: «Британцы нам показали технологию, сейчас поищем, будем высылать дипломатов», – заметил Дробницкий.

По мнению собеседника, страны, подобные Чехии, вынужденно оказались в столь незавидном положении статистов в американской игре. «Это в середине века Чехословакия была европейским заводом, а сейчас все уже брошено. Ни один пивной завод им не принадлежит. Все подъели транснациональные корпорации, – заметил собеседник. – Так что остается просить: «Шерхан, возьми меня в свои джунгли», в свой новый альянс демократий. А за это приходится исполнять определенные функции».

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