 

Путин подписал указ о выходных с 1 по 10 мая

24.04.2021, 1:12, Новости дня
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Президент РФ Владимир Путин подписал указ о нерабочих днях в мае, сообщается на сайте Кремля.

Президент подписал указ «Об установлении на территории Российской Федерации нерабочих дней в мае 2021 года».

«В целях сохранения тенденции сокращения распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19), укрепления здоровья граждан Российской Федерации … постановляю: Установить с 4 по 7 мая 2021 года включительно нерабочие дни с сохранением за работниками заработной платы», – говорится в сообщении на сайте Кремля.

Уточняется, что органам публичной власти, иным органам и организациям следует определить количество служащих и работников, обеспечивающих с 1 по 10 мая 2021 г. включительно функционирование этих органов и организаций.

Ранее президент РФ Владимир Путин согласился сделать дни между майскими праздниками нерабочими. Об этом главу государства попросила руководитель Роспотребнадзора Анна Попова из-за риска роста заболеваемости коронавирусом.



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