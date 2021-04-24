Пентагон решил защитить войска США в Афганистане авианосцем

Глава Пентагона Ллойд Остин одобрил решения по усилению защиты войск США в Афганистане на фоне их вывода из этой страны, сообщил пресс-секретарь ведомства Джон Кирби.

Остин полагает, что нужно учитывать возможное «противодействие со стороны движения «Талибан» (запрещено в России) процессу вывода войск». Как сообщил Кирби, Остин «одобрил некоторые дополнительные меры сегодня». В частности, было принято решение оставить авианосец «Дуайт Эйзенхауэр» в зоне оперативной ответственности Центрального командования американских вооруженных сил. Также одобрение министра получило «развертывание в регионе определенного количества дальних бомбардировщиков».

При этом США передадут часть своих вооружений и военной техники, находящихся в Афганистане, властям в Кабуле, если это «будет иметь смысл». Кроме того, часть техники вернут в США, часть развернут в регионе, еще часть уничтожат, передает ТАСС.