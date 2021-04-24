 

Лобков похоронил телеканал «Дождь»

24.04.2021, 0:50, Новости дня
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Журналист и ведущий телеканала «Дождь» Павел Лобков сообщил об отстранении от эфира.

«Мне сегодня миньон Тихона Дзядко, Дмитрий Еловский, сообщил, что я в очередной раз отстранен от эфира на телеканале «Дождь», причины мне не были разъяснены», – сообщил он в Facebook. 

Как отметил Лобков, «что-то не ладится видно» там, где он «работал более 10 лет». По его словам, «Дождь – умер», начались «поминки», больше нет «живого растущего организма, есть мертвая секта с холодноглазым комсомольцем и его женой». «Если появятся сообщения о моем уходе по собственному желанию – значит меня пытают. По статье, видимо о профессиональной непригодности», – сообщил он.

«Отстаивающие свободу лицемеры, придворные холуи – нет и не будет вам свободы. Я стар и зол», – говорится Лобков.

Ему ответила гендиректор «Дождя» Наталья Синдеева: «Дорогой Павел Альбертович! Этим постом вы сделали больно и плохо мне, себе, своей маме и большому количеству ваших преданных зрителей. И неважно в каком состоянии вы это писали. Уже и мое терпение закончилось». После этого Лобков заявил, чтобы Синдеева «не смела шантажировать» его «мамой, от слова никогда». «Я тут выложу наши разговоры», – пригрозил он.

Павел Лобков – журналист, ведущий телеканала «Дождь». Ранее работал на Пятом канале, был ведущим, корреспондентом и обозревателем на НТВ, автор и ведущий программы «Растительная жизнь». В 2015 году он публично объявил, что является носителем ВИЧ-инфекции. Лобков входит в попечительский совет фонда «СПИД.Центр». В июле 2020 года Лобков сознался в домогательствах в отношении молодого стажера телеканала «Дождь» Александра Скрыльникова.



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