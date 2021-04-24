 

Россия предупредила о подготовке боевиками провокации с химоружием в Идлибе

24.04.2021, 0:50, Новости дня
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Террористическая организация «Хайат Тахрир аш-Шам» (еще одно название запрещенной в РФ организации «Джебхат ан-Нусра») готовит провокацию с применением отравляющих веществ, сообщил замглавы российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии контр-адмирал Александр Карпов.

Карпов отметил, что информация о подготовке боевиками «провокации с целью обвинения правительственных войск Сирии в применении химического оружия в зоне деэскалации Идлиб» поступила на фоне решения ОЗХО ограничить права Дамаска в организации, передает РИА «Новости».

Указывается, что отравляющие вещества доставляют из лагеря Тель-Туна в окрестности Идлиба и районы Джиср-Эш-Шугур и Бдама. При этом зафиксирована активизация «Белых касок» у Мардж-Эль-Аджана. Российская сторона призвала руководство боевиков «отказаться от вооруженных провокаций».

Напомним, ОЗХО приняла вынесенный на рассмотрение Францией проект резолюции о приостановлении прав и привилегий Сирии в организации. РФ осудила приостановку прав Сирии в ОЗХО.



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