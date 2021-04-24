ЦКПЗ США выступили за возобновление использования вакцины J&J

Плюсы применения вакцины от коронавируса Johnson&Johnson перевешивают риск возможных побочных эффектов, заявили эксперты федеральных Центров по контролю и профилактике заболеваний США.

Состоялось голосование по вопросу о том, нужно ли рекомендовать «экстренное использование вакцины» для лиц в возрасте 18 лет и старше. 10 членов экспертного совета выступили за то, чтобы людей старше 18 лет снова начали прививать данным препаратом, четверо были против, еще один воздержался, передает ТАСС.

При этом CNN сообщает, что число случаев редкой реакции на вакцину Johson&Johnson увеличилось до 16, трое пациенток скончались. Большинство из тех, у кого была выявлена опасна реакция – женщины в возрасте от 30 до 40 лет, передает РИА «Новости».

Напомним, Европейское агентство лекарственных средств подтвердило, что тромбообразование действительно может быть спровоцировано вакциной от коронавируса компании Janssen – подразделения американской корпорации Johnson&Johnson. В США закрыли два центра вакцинации препаратом компании Johnson&Johnson из-за выявления побочной реакции.