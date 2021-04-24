Шпионская любовь в историческом контексте

Что лучше: знать или не знать историю своей семьи, — выясняет автор романа «Ева и ее братья».

Трудно представить, однако развязка романа, в которой выясняется, что героиня носит ребенка от своего брата, проходит свидетелем по делу об убийстве другого брата, и много еще чего криминального — повествование на самые серьезные исторические и современные темы. Но, возможно, именно сгущение всяких красок — любовных, шпионских, исторических — насыщает сюжет романа Елены Барбаш «Ева и ее братья» (М., Эксмо, 2021) драйвом, который гонит читателя по страницам книги вне зависимости от его желания погружаться в ужасы кишиневского погрома, перипетии борьбы двух военных контор, торгующих оружием, или дуэль израильской и российской разведок.

Ужасное убийство во время кишиневского погрома 1903 года связало героев романа в нерасторжимый узел, точнее, в треугольник, в котором ни одна из сторон не знает, как связана с другими. Случившаяся трагедия — убийство матери семейства — расколола семью кишиневского раввина и разбросала по разным сторонам света и разным идеологиям. Колоссальные последствия этого погрома, как считается, положившего начало исхода евреев из России, интересуют автора едва ли не в первую очередь, поэтому шпионские страсти и любовная драма погружены в плотный исторический контекст. С одной стороны, это попытка вникнуть в причины того, как история еврейства стала «опытным полигоном» для всего человечества, с другой — попытка разговора о том, как в РФ сложился такой жизненный уклад, когда «своим» можно все, а остальным предназначен суровый закон.

Возможно, для беллетристического повествования здесь многовато исторических справок и научных ссылок, хотя при нынешней любви к документальности это может восприниматься и как достоинство романа.

Его героиня — циничный журналист, работающая сразу на два военных журнала с противоположными задачами. Надломленная смертью маленького сына, она ропщет на Бога и не затрудняется моральным выбором. Опустошенная и безразличная к жизни, по инерции заводит роман с военным конструктором, директором оборонного предприятия Коньковым. За ним охотится высокопоставленный офицер Моссада, чей служебный интерес подогрет личной местью — его сын сгорел в танке, подбитом орудием из арсенала Конькова. Некоторым утешением для Моше Эттингера становится любовь к Еве, их родственная связь станет ясна Еве уже после его смерти. И после смерти их брата — Конькова.

В пересказе лихо закрученная интрига кажется слишком надуманной, но семейная тайна, положенная в ее основу, оправдывает накал страстей, а также исторические и психологические экскурсы, уводящие роман в сторону от заезженной дороги шпионских и любовных шаблонов.

Елена Барбаш. Фото: фейсбук

Часто самое скучное в романе — это сны героев. Здесь же сновидения Евы, в которых она прозревает историю своего семейства, главным образом и продвигают замысел автора. Возможно, помог профессиональный опыт. По второму образованию Елена Барбаш — психолог (по первому — физик). Занимаясь расстановками, она и в романе исследует родовые сценарии, жизненные установки, заложенные в героиню ее бабушками и прабабушками. Выявить эту связь прошлого и настоящего, дать прочувствовать, что все мы — одна семья, все мы — братья и сестры, и любое убийство — это убийство брата, — это не только предназначение героини, но и побудительным мотив автора. И среди нарастающего гула вражды очень важно расслышать эту высокую ноту.

Ольга Тимофеева

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