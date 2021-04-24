Нардеп Шевченко объяснил, что поехал к Лукашенко налаживать отношения Украины и Беларуси. Кравчук посоветовал ему немедленно перейти в ОПЗЖ

Шевченко рассказал, что в прошлом году получил запрос от граждан Украины, которые не могли выехать из-за пандемии коронавируса в Беларусь для трансплантации почек и легких.

“Я написал обращение в посольство Беларуси и попросил для наших граждан обеспечить коридор. Это начало работать, потом случились все эти события (протесты против фальсификации результатов выборов в Беларуси, – “ГОРДОН”), потом я поздравил Лукашенко с победой, потому что считал и знаю, что все равно большинство белорусов за него проголосовало”, – отметил нардеп.

По словам Шевченко, за прошлый год благодаря его коммуникации с властями Беларуси были спасены 628 граждан Украины, еще 500 стоят в очереди на трансплантацию.

“Это неформальная народная дипломатия”, – пояснил он.

Своим визитом он также хотел помочь решить экономические проблемы с Беларусью.

“Беларусь поставляет нам 80% битума, который идет на [программу] “Большая стройка”. Беларусь – стратегический партнер Украины. Я буду делать все, чтобы наладить отношения с ней”, – добавил нардеп.

Первый президент Украины Леонид Кравчук заявил, что позиция Шевченко диаметрально расходится с политикой партии “Слуга народа”.

“Выход один: народный депутат Шевченко – поскольку его позиция абсолютно расходится с позицией фракции, подает заявление о выходе из фракции и как гражданин Украины спокойно может хоть каждый день ездить к Лукашенко и высказывать ему благодарность или обниматься и говорить приятные для него слова”, – отметил экс-президент.

Кравчук заявил, что Лукашенко – хитрый политик.

“Он прикидывается один день таким, другой – другим. То он любит, то не любит президентов Украины, то поддерживает Украину, то нет. Если у Шевченко нет силы воли самостоятельно принять решение относительно своей позиции… А то, что я услышал сегодня, – ему надо немедленно перейти во фракцию ОПЗЖ. Просто немедленно, завтра! Или совсем уйти из Верховной Рады и занимать позицию такую, какую он хочет”, – подчеркнул бывший глава государства.

Он спросил у Шевченко, неужели он думает, что народный депутат может изменить отношения Украины с Беларусью.

“Вы что, блинов объелись, извините? Вы кем себя считаете?” – заявил Кравчук.

Контекст:Верховная Рада 15 сентября 2020 года приняла постановление относительно событий в Беларуси, в котором заявила, что президентские выборы там не были ни свободными, ни честными, и осудила применение силовиками Беларуси чрезмерной силы и жестокости по отношению к протестующим. Всего за проголосовали 228 депутатов, среди них – 151 депутат из фракции “Слуга народа”. Шевченко во время голосования отсутствовал.

20 апреля 2021 года в Минске состоялась встреча Шевченко с Лукашенко, которого Украина не признает президентом Беларуси. При этом украинский нардеп заявил, что “36% украинцев хотели бы видеть Лукашенко своим президентом”.

Во фракции “Слуги народа” подчеркнули, что нардеп не был делегирован на эту встречу партией или официальными ведомствами Украины и по возвращении в Украину Шевченко придется объяснить свои действия.

На заседании фракции 22 апреля было принято решение провести голосование через сбор подписей по дальнейшему участию депутата в составе фракции “Слуги народа” в парламенте. По информации СМИ, Шевченко на заседании просил, чтобы его исключили из фракции, и заявил, что его политические взгляды не совпадают со взглядами политсилы.

В конце 2020 года глава фракции Давид Арахамия рассказывал, что Шевченко, который тогда также был в поездке в Беларуси, “каждые три дня” просит исключить его. “А я говорю: “Нет, будешь мучиться до самого конца”. Вот я думаю, что он по своей стратегии дальше идет, чтобы все-таки что-то произошло”, – сказал Арахамия.

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