 

Путин ввел ограничения в отношении диппредставительств “недружественных стран” в РФ

24.04.2021, 0:34, Новости дня
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В частности, он ограничивает заключение трудовых договоров между физлицами, находящимися на территории РФ, и диппредставительствами стран, которые совершают недружественные действия в отношении России или ее граждан.

Перечень недружественных государств, а также число физлиц в России, с которыми могут быть заключены договоры, Путин поручил определить правительству РФ.

После этого диппредставительства должны будут прекратить договоры с тем числом физлиц, которое превышает лимит, установленный правительством.

В то же время, указ не распространяется на граждан недружественных государств, которые прибыли в РФ в качестве сотрудников дипмиссий.

Контекст:15 апреля США решили выслать из страны 10 сотрудников из российского посольства в Вашингтоне. По данным Белого дома, среди них есть представители российских спецслужб.
Польша поддержала решение США и в тот же день признала персонами нон грата трех российских дипломатов.
17 апреля власти Чехии объявили о высылке 18 российских дипломатов. Выслать из страны решили всех российских дипломатов, которые “были четко идентифицированы спецслужбами Чешской Республики как офицеры российских спецслужб” – Службы внешней разведки и ГРУ. Сотрудников российской разведки подозревают в причастности к взрывам на чешских складах с боеприпасами в 2014 году.
В знак солидарности с Чехией о высылке российских дипломатов также объявили Словакия, Латвия, Литва и Эстония.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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