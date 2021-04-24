Где провела вечер твоя жена? – Личное мнение

Обожаю дедушку, похожего на бабушку, Дмитрия Диброва.

То он про тайную комнату страсти, в которой сношает жену, расскажет, то поведает, что жену нужно брать со школьной скамьи, то поделится тем, как Полинка у него по утрам сосёт, и, вообще, спит рядом с ним голая.



Фото: Соцсети

Всем совершенно понятно, зачем и почему глубоко пожилой человек годами строил из себя полового гиганта. Нам же было весело наблюдать за стариковскими потугами казаться страстным богатырём, правда?

Но, кажется, ситуация изменилась.

Год назад или чуть больше бабушка Дима перенёс приступ сосуда. С недавнего времени Дибров стал звучать, как жалкая баба, живущая по принципу: «Я отпускаю мужа гулять, но он всегда возвращается домой».

Не верите, что мужчина может такое сказать? Вот вам цитата:

Если ты думаешь, что я не допускаю, что какой-то джентльмен может понравиться Полине, отвечу: «Конечно, допускаю». Не сомневаюсь, что она где-то может посидеть и с интересом провести вечер за бокалом шампанского, но вернется-то она все равно сюда.

Пацаны, можете представить себя на месте Диброва?

Получается вообразить ситуацию, в которой ваша жена проводит интересно «вечер за бокалом шампанского» в компании «какого-то джентльмена», а потом возвращается домой, чтобы — вот тут, надеюсь, всё идёт по старому плану — лечь голой рядом, а утром пососать?

У вас возникает вопрос, который возник и у меня: а после чего именно она возвращается?

Только ли после бокала шампанского? И где это шампанское она с джентльменом, собственно, распивали? В ресторане? В номере? Дома? В кафе на свежем воздухе? Где именно?

Девки, а как бы вы отнеслись к мужчине, который, проживая с вами, опустился бы до того, что разрешал бы вам пить шампанское на стороне?

Я бы пнула и ушла. Ну, на кой чёрт мне сдался жалкий тип? А вам?

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