На стройке в Москве нашли снаряд времен ВОВ

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23.04.2021, 23:58, Новости дня
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Саперы вывезли для утилизации обнаруженный на стройплощадке жилого комплекса на юго-востоке Москвы боеприпас времен войны.

На стройплощадке на Рязанском проспекте обнаружен предмет, похожий на снаряд времен Великой Отечественной войны. Саперы вывезли находку на полигон.

«Снаряд – металлическая болванка – вывезена на подмосковный полигон для последующей утилизации», – передает РИА «Новости» со ссылкой на источник в экстренных службах.

Ранее снаряд времен Великой Отечественной войны был обнаружен при строительных работах на северо-западе Москвы, до этого пять снарядов нашли на стройплощадке на Ленинградском шоссе.

Напомним, на территории Московского Кремля обнаружили бомбу времен Великой Отечественной войны. Отмечалось, что снаряд находился в ледяном погребе, где в царские времена хранились продукты.



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