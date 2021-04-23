Захарова из-за Чехии вспомнила слова Чапека про саранчу и дураков

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала заявление властей Чехии, которые поблагодарили Великобританию, Эстонию, Латвию и Литву за «поддержку в дипломатическом противостоянии с Россией».

Захарова в Facebook заявила, что «за эти дни» ей многое «вспомнилось из чешской классики». Она процитировала чешского писателя Карела Чапека: «Саранча — стихийное бедствие, хотя в одиночку она совсем не страшна. То же самое…». Захарова добавила: «Дальше не помню, найдите сами». Приведенная представителем МИДа цитата заканчивается словами «то же самое и с дураками».

Напомним, страны Восточной Европы начали вслед за США высылку российских дипломатов, используя для этого абсолютно надуманные поводы. В частности, обострились отношения с Чехией, которая обвинила спецслужбы РФ в причастности ко взрыву на складе боеприпасов в населенном пункте Врбетице в 2014 году. Российский президент Владимир Путин подписал указ о мерах противодействия недружественным странам.