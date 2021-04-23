Новости вместо праздника

Телеканал «Дождь» отметил День Дождения в многочасовом спецэфире.

В фильме закрытия «Артдокфеста» [email protected] this job! («К черту такую работу»), рассказывающем историю телеканала «Дождь» и его основательницы Натальи Синдеевой, режиссер Вера Кричевская использовала такой выразительный прием: время от времени делила экран на четыре части, где в дни потрясений демонстрировались картинки с разных каналов. В трех окошках шел традиционный для федерального ТВ репертуар: криминальные сериалы, развлекательные шоу, паркетные новости. И лишь в одном — четвертом — в режиме реального времени разворачивались актуальные драматические события дня: взрыв в московском аэропорту Домодедово, разгон очередной акции протеста…

Фото: Елена Лукьянова / «Новая газета»

С полудня 21 апреля картинка на большинстве федеральных телеканалов была одинаковой: все как один показывали послание президента Путина Федеральному собранию РФ.

И только один маленький «Дождь», самостоятельно поделив экран на две части, показывал события параллельно: послание в Манеже и начинающиеся в разных городах страны акции в поддержку Навального.

А ближе к вечеру «Дождь» полностью сосредоточился на протестных акциях в Москве и Санкт-Петербурге, постоянно выводя в свой многочасовой спецэфир корреспондентов, работающих в самой гуще событий.

Нет, сначала-то намечались торжества. 21 апреля «Дождь» планировал масштабно и весело отметить свой одиннадцатый день рождения (День Дождения). Тем более что круглую дату — десятилетие — в прошлом году пришлось пропустить из-за бушующей в стране и мире пандемии. Отработали бы послание, а вечером с чувством исполненного долга отправились праздновать. Заранее разослали приглашения, договорились с музыкантами, придумали программу праздника.

И тут нате вам. Акция в поддержку Навального! И, как назло, именно 21 апреля. И тогда телеканал «Дождь» решил отменить свой праздник и перенести его на неделю позже. Главный редактор канала Тихон Дзядко опубликовал в эфире и в соцсетях такое заявление: «21 апреля мы не можем отмечать День Дождения, потому что в этот день страна выходит на протесты в поддержку голодающего в лагере Алексея Навального. В этот же день Владимир Путин обратится к Федеральному собранию. Нам кажется, что именно поэтому вы остаетесь с «Дождем» — мы никогда не предпочтем праздники важным новостям. Мы отменяем День Дождения 21 апреля. С 12 часов дня мы ждем вас в эфире. А 27 апреля мы проведем нашу вечеринку. Хедлайнеры нашего дня рождения Дельфин и Noize MC подтвердили перенос концерта… И кажется, нам будет еще важнее продемонстрировать единение друг с другом. Самое важное мы переживаем вместе с вами. Здесь и сейчас».

Афиша. Фото: фейсбук телеканала

Сказано — сделано. Спецэфир, открытый по традиции для всех желающих, а не только для подписчиков «Дождя», продолжался 11 часов 10 минут. Сменяли друг друга ведущие в студии: Павел Лобков, Анна Монгайт, Тихон Дзядко. Выходили на связь со студией работающие в центре Москвы корреспонденты Василий Полонский, Владимир Роменский, Алексей Коростелев. В Москве акция прошла на удивление спокойно и, несмотря на полчища «космонавтов», заполонивших улицы, массовых и жестких задержаний не было. Журналисты «Дождя», влившись в людское море, прошли по всем маршрутам мирного шествия, по ходу опрашивая участников акции: почему решились прийти? почему поддерживают Навального? что не так в нашем королевстве?

Корреспондент «Дождя» Маша Борзунова фиксировала происходящее на ее глазах в протестном Санкт-Петербурге, где силовики, по ее выражению, «превзошли сами себя», крайне жестко задерживая всех, кто попадался им под руку: во дворах, магазинах, в вестибюле метро. Бесстрашная Маша то и дело бежала вслед за омоновцами, снимая, как они загоняют в подворотни, лупят дубинками, укладывают лицом в асфальт, волокут в автозаки и даже бьют электрошокерами безоружных молодых людей, виновных лишь в том, что вышли на мирную акцию, а порой и просто проходили мимо да попали под раздачу.

Все это время на больших федеральных каналах с воодушевлением обсуждали и снова и снова цитировали судьбоносное послание президента Путина о том, как знатно заживут россияне, получив нежданные пособия и прибавки к ним.

О протестных акциях, прошедших в большинстве крупных городов страны, не стали сообщать вообще ничего, дабы не омрачать большой всенародный праздник. А раз не было официальных сообщений по телевизору, значит, не было и никаких митингов-шествий. Таков закон.

Впрочем, нет, были. Их заметила и отметила в своем фейсбучном посте главный редактор телеканала RT и МИА «Россия сегодня» Маргарита Симоньян: «Отдельно имею сказать, что полиция, Росгвардия, мэрия, АП и вообще власть вчера в Москве сработала безупречно. Нет жесткача — нет картинки. Нет картинки — нет воплей. Нет воплей — нет сочувствующих. Нет сочувствующих — нет подпитки протеста. Вышли какие-то люди, поорали чуток, а сегодня город проснулся — солнышко светит, скоро майские. Вежливое государство».

Захотелось спросить у Маргариты, в последнее время не сходящей с экранов федеральных ток-шоу со своими мудрыми мыслями по поводу внешней и внутренней политики «вежливого государства»: вы сами-то поняли, что написали? По логике поста выходит, что «жесткач», которым отличались все акции протеста в стране, сама же власть специально провоцировала. Ради картинки в телевизоре. Ради умножения числа сочувствующих и в конечном счете — ради подпитки протеста. На этот же раз она вдруг сменила тактику — и пожалуйста: все прошло тихо-мирно. По крайней мере, в Москве.

Ну, а Питер, который все же подогнал в эфир «жесткач», то ли вовремя не сориентировался в изменившейся повестке дня, то ли специально «жестил», демонстрируя: можем и так — мордой в асфальт, электрошокером под ребра, дубинкой по почкам. Дабы неразумные протестующие не расслаблялись и не думали, что можно безнаказанно и несанкционированно шляться по улицам родного города.

Маленький же «Дождь» наутро, через 9 часов после предыдущего спецэфира, вновь вернулся к вчерашним событиям, обсуждая и анализируя их при помощи экспертов и очевидцев. Делая то, что должно, в отличие от «старших телебратьев», давно утративших представление о профессиональном долге.

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Ирина Петровская

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