Как далеко зайдет Путин, зачем нардеп Шевченко ездил в Беларусь на встречу с Лукашенко. “Свобода слова Савика Шустера”. Трансляция

В эфире программы обсудили агрессию России против Украины и как далеко в ней может зайти президент России Владимир Путин, а также поездку в Беларусь нардепа от “Слуги народа” Евгения Шевченко и его встречу с Александром Лукашенко, считающим себя президентом Беларуси.

Одной из тем стало “Что значит, когда россияне говорят: “Вернем Харьков”?”. В эфире представили результаты эксклюзивного опроса “Хотят ли украинцы выехать в другие страны на постоянное место жительства?”.

Гостями студии стали: первый президент Украины, глава украинской делегации в трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе Леонид Кравчук; вице-премьер-министр – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников; председатель Совета министров Автономной Республики Крым (1998–2001; 2002–2005), советник главы Офиса президента Сергей Куницын; основатель интернет-издания “ГОРДОН” Дмитрий Гордон; глава партии “Слуга народа”, нардеп Александр Корниенко; нардеп от “Оппозиционной платформы – За жизнь” Наталья Королевская; нардеп от “Слуги народа” Александр Трухин; нардеп от “Европейской солидарности” Алексей Гончаренко; нардеп от “Слуги народа” Евгений Шевченко; и.о. мэра Харькова, секретарь Харьковского горсовета Игорь Терехов; министр культуры Беларуси (2009–2012), член президиума координационного совета Беларуси Павел Латушко; экс-депутат Госдумы РФ, российский оппозиционер Дмитрий Гудков; журналист-расследователь Bellingcat Христо Грозев; главный редактор “РБК-Украина” Сергей Щербина; президент Всеукраинской ассоциации компаний по международному трудоустройству Василий Воскобойник; управляющий партнер юридической компании EUCON Ярослав Романчук.

видео

Видео: Shuster online / YouTube

—