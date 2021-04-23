В Украину прибыла новая вакцина, Россия начала отвод войск из Крыма, Навальный прекратил голодовку. Главное за день

Число случаев COVID-19 в Украине перевалило за 2 млн

За все время эпидемии в Украине подтвердили 2 004 630 случаев болезни.

В Кабмине не исключают, что карантин в Украине могут продлить и после 30 июня, но дополнительные ограничения на Пасху вводить не собираются.

По прогнозам Минздрава, уже на следующей неделе “красную” зону могут покинуть Киев и пять областей – Львовская, Киевская, Запорожская, Одесская и Полтавская.

Аудит спецфонда по борьбе с коронавирусом в 2020 году обнаружил нарушения на 407 млн грн.

В Украину прибыла партия вакцины AstraZeneca

В Украину привезли 367,2 тыс. доз вакцины против коронавируса AstraZeneca-SKBio, произведенной в Южной Корее. Препарат поступил в рамках механизма COVAX. Главный санитарный врач страны Виктор Ляшко рассказал, что вакцину будут использовать в кабинетах прививок для вакцинации людей в возрасте 65 лет и старше, а также для второй прививки людей, которые получили первые препаратом Covishield. Вакцинацию AstraZeneca-SKBio в большинстве регионов должны начать 28 апреля, сообщили в Минздраве.

Всего с начала кампании по вакцинации в Украине сделали более полумиллиона прививок от коронавируса.

Россия заявила о возвращении на базы российских военных после учений в Крыму

В минобороны РФ заявили, что военные 23 апреля начали возвращаться в места дислокации после учений в оккупированном Крыму.

При этом об отводе войск из мест скопления близ границы Украины, который анонсировал министр обороны РФ Сергей Шойгу, ведомство пока ничего не сообщало. Кроме того, СМИ обратили внимание, что согласно приказу Шойгу, часть техники и вооружения останется на полигоне в Воронежской области. Расследователи считают, что угроза ввода российских войск в Украину сохраняется.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба подчеркнул, что отвод войск России от границы с Украиной не останавливает ни эскалацию, ни конфликт в целом. Кроме того, Россия по-прежнему должна объяснить, зачем стягивала войска к границе с Украиной, считает он.

Глава СММ ОБСЕ сообщил об усилении и “расширении боевых действий вдоль линии соприкосновения” на Донбассе.

СБУ провела обыски по делу “Центрэнерго”

Вечером 22 апреля сотрудники Службы безопасности пришли с обыском в киевский бизнес-центр Millenium, где, по данным СМИ, расположен офис бизнесмена Игоря Коломойского. СМИ писали, что обыски связаны с делом “Центрэнерго”.

Коломойский заявил журналистам “Схем”, что не получал обращений от правоохранителей и причины обысков ему неизвестны. По его словам, у него нет офиса в Millenium. Сам бизнесмен, по его словам, находится в Днепре и “смотрит кино”.

23 апреля в СБУ подтвердили, что провели обыски у фигурантов дела о растрате имущества “Центрэнерго” на сумму 225 млн грн.

Навальный прекратил голодовку

Находящийся в колонии российский оппозиционер Алексей Навальный сообщил, что его дважды обследовал консилиум гражданских врачей и он прекращает голодовку “с учетом прогресса и всех обстоятельств”, хотя и не снимает требования допустить к нему необходимого врача.

Врачи Навального потребовали перевести его в Москву из-за “прямой угрозы для жизни”, предоставить обезболивание и собрать консилиум с привлечением западных специалистов.

Чешско-российский дипломатический конфликт расширяется

Министр иностранных дел Чехии сообщил, что его “совсем не устраивает состояние чешско-российских отношений”, и пообещал, что в посольстве России в Праге и в посольстве Чехии в Москве останутся работать по семь дипломатов.

Вслед за Словакией Латвия, Литва и Эстония объявили о высылке нескольких российских дипломатов в знак солидарности с Чехией, обвиняющей российские спецслужбы в причастности ко взрывам на складах с боеприпасами в стране в 2014 году. В МИД Латвии и Литвы отметили, что дело не только в поддержке Чехии, но и в поведении сотрудников посольств РФ в их странах. МИД РФ в ответ посоветовал дипломатам стран Балтии “начать прикидывать, кому из них придется паковать вещи”.

Россия также выслала пятерых польских дипломатов в ответ на высылку трех сотрудников посольства России в Польше, выразившей солидарность с США.

SpaceX отправила к МКС второй корабль Crew Dragon с астронавтами на борту

Четыре астронавта из США, Франции и Японии отправились к Международной космической станции. Первая ступень ракеты успешно приземлилась на платформу в Атлантическом океане. Вторая ступень также отстыковалась. Планируется, что корабль достигнет МКС 24 апреля.

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