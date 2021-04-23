Зеленский внес в Раду законопроект о криминализации контрабанды

Из названия проекта следует, что он вносит изменения в Уголовный и Уголовный процессуальный кодексы относительно криминализации контрабанды товаров и подакцизных товаров, а также недостоверного декларирования товаров.

Текст законопроекта на сайте парламента пока отсутствует.

Контекст:2 апреля Совет национальной безопасности и обороны Украины принял решение ввести санкции против 10 лиц, которых совет считает причастными к контрабанде.

Под санкции попали одесские бизнесмены Александр Чудаков, Виктор Шерман и Вадим Альперин (Зеленский называл его “одним из крестных отцов контрабанды в Украине”), закарпатский бизнесмен Орест Фирманюк, львовский бизнесмен Владимир Дидух (СМИ называли его криминальным авторитетом Вовой Мордой), черновицкие бизнесмены Юрий Кушнир и Александр Еримичук, бывший сотрудник Закарпатской таможни, президент футбольного клуба “Минай” Валерий Пересоляк, экс-начальник Рава-Русской таможни Иван Бокало и бывший сотрудник СБУ Александр Кравченко.

Санкции против них ввели на три года. Им, в частности, заблокировали активы, ограничили торговые операции, запретили участвовать в приватизации государственного имущества (.doc).

Зеленский заявил, что, по данным СНБО и СБУ, этих людей можно назвать “топ-10 украинских контрабандистов”.

После заседания СНБО от исполнения обязанностей отстранили более 100 работников Государственной таможенной службы, среди которых 17 руководителей таможен и таможенных постов.

Ряд СМИ сообщили, что Зеленский лишил гражданства трех украинцев, двое из которых, Альперин и Еримичук, были в санкционном списке “топ-контрабандистов”. У всех трех нашлись паспорта других государств. Официально эта информация еще не подтвердилась.

15 апреля Зеленский сообщил, что на очередном заседании СНБО было принято решение ввести санкции против “второй части контрабандистов”. Он подчеркнул, что “это тоже не финал”. 21 апреля Зеленский ввел в действие решение о санкциях против 13 физлиц и 95 компаний, тогда же стали известны их имена и названия.

В середине апреля нардеп от “Слуги народа”, глава комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налогов и таможенной политики Даниил Гетманцев заявлял, что в Раду был подан законопроект, который касается криминализации контрабанды подакцизных товаров. “Что касается внедрения уголовной ответственности за подакцизную контрабанду, то соответствующее решение будет принято в ближайшее время. Я надеюсь, что до конца этой сессии”, – подчеркнул Гетманцев.

По информации секретаря Совета нацбезопасности и обороны Алексея Данилова, Украина из-за деятельности контрабандистов недополучает 300 млрд грн в год.

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