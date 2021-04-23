В пригороде Парижа гражданин Туниса убил полицейскую. Власти заявили о теракте

Пострадавшей 49 лет, она мать двух детей – 13 и 18 лет, отвечала за прием в полицейском участке коммуны Ивелин. Медикам, которые прибыли на место, не удалось спасти женщину, она скончалась на месте.

Злоумышленник – 1984 года рождения, прибыл во Францию в 2009 году, он был курьером. Его временный вид на жительство действовал до 25 декабря 2021 года.

К расследованию приступила Национальная антитеррористическая прокуратура. Во время нападения на полицейскую мужчина крикнул: “Аллаху акбар”, – отмечает BFM TV со ссылкой на информацию от правоохранителей. Последнее, что нападавший просматривал на своем смартфоне, – видеоролик о джихаде.

Президент Франции Эммануэль Макрон назвал убийство сотрудницы полиции проявлением “исламистского терроризма”.

“Стефани работала в комиссариате Рамбуйе. Вся нация на ее стороне, на стороне полиции. Мы никогда не сдадимся в борьбе с исламистским терроризмом”, – написал Макрон в Twitter 23 апреля.

Elle était policière. Stéphanie a été tuée dans son commissariat de Rambouillet, sur les terres déjà meurtries des Yvelines. La Nation est aux côtés de sa famille, de ses collègues et des forces de l’ordre. Du combat engagé contre le terrorisme islamiste, nous ne céderons rien.

— Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) April 23, 2021

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