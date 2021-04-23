 

У фигуранта разгрома топором супермаркета в Мариуполе полиция нашла винтовку, помповое ружье и саблю

23.04.2021, 23:40, Новости дня
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“22 апреля в супермаркете в Приморском районе Мариуполя 35-летний мужчина дерзко разбил топором витрины и товар. Граждане, которые находились в помещении, не пострадали. Полицейские оперативно установили правонарушителя и задержали его по месту жительства”, – говорится в сообщении.

Дома у мужчины полицейские обнаружили “винтовку, помповое ружье, муляж гранаты, саблю, каннабис, а также орудие совершенного им преступления – топор”. Все изъятое направлено на экспертизу.

Теперь, кроме хулиганских действий, фигуранта намерены привлечь к ответственности еще по двум статьям Уголовного кодекса Украины – ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) и ч. 2 ст. 309 (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов без цели сбыта)

Максимальное наказание, которое может грозить фигуранту – до семи лет лишения свободы, сообщают в полиции

Контекст:22 апреля в Мариуполе мужчина с топором забежал в супермаркет и повредил кассы и товар. Правоохранители выяснили, что это был 35-летний местный житель. Сообщалось, что перед этим возник конфликт между его женой и сотрудником магазина из-за того, что она была без защитной маски. 

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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