Мнение: Навальному не дадут умереть

В “Коммерсанте” довольно издевательский подзаголовок – “Алексея Навального осмотрели и пришли к выводу, что ему пора есть”. И далее: “Профсоюз «Альянс врачей» (внесен Минюстом в реестр иноагентов) опубликовал в четверг совместное заявление врачей Алексея Навального, которые просят своего пациента «немедленно прекратить голодовку для сохранения жизни и здоровья».

Беспокойство врачей более чем понятно – но все равно при этом само заявление звучит довольно абсурдно: “надо прекратить голодовку, так как она может привести к вреду для здоровья, а то и к смерти”. С одной стороны – это безусловно верно; с другой – так ведь в этом и СМЫСЛ голодовки как акции: что она непосредственно угрожает здоровью и жизни. Если бы Навальный голодал, но при этом никакого вреда его здоровью не было – что бы это такое было?

Типичный пример столкновения мирной и условно “боевой” логики: согласно первой – твоя жизнь есть главная и безусловная ценность, ты по умолчанию делаешь всё возможное, чтобы твоей жизни ничего не угрожало (на этом, к примеру, построена вся нынешняя всемирная ковид-истерия). И – логика узника, логика противостояния – в которой и собственная жизнь, и здоровье – лишь инструмент, способ давления на противника, и поэтому их вполне естественно подвергать опасности.

Собственно, врачей к Навальному допустили, даже перевели в “гражданскую” больницу – то есть все его требования, по сути, выполнили. Наверно, и коран ему тоже выдали – так что повода “держать” голодовку дальше у него нет. Наверно, сегодня-завтра он ее прекратит.

Но может, и нет. Навальный приучил к тому, что “мирная” логика с ним не работает. Но я вот все думаю: а что, если он-таки, не дай бог, умрет? Будет ли шок? Удастся ли ему кого-то своей смертью пристыдить? Да что стыд; скажет ли кто-то хотя бы с внезапным недоумением – “ну вот, я думал, это он все прикалывался, а оно, оказывается, всё всерьез было… Надо же… Так он что – герой, получается??”

Окидываю умственным взором стада комментаторов в моем и других журналах, которые постоянно изощряются в остроумии по поводу навальновской голодовки – и понимаю, что шансов на это практически нет. НИКТО НЕ УСТЫДИТСЯ. Уже сейчас могу четко предсказать несколько типовых реакций “на смерть Навального”:

1. Глумление. Что-нибудь в духе “гы-гы-гы, гебисты не рассчитали, небось, дали ему слишком много наркоты”

2. “Фанатик”. Тут всякие вздохи в духе бессмертного горьковского Ужа из “Песни о Соколе” – “зачем это все нужно”, “что и кому он хотел доказать”, “глупость”, “зачем же гордость? зачем укоры? Затем, чтобы скрыть за ними безумство своих желаний и свою негодность для дела жизни?”

Ну и третья версия в этой среде – среде “говорливого большинства” – будет наверняка самой популярной: это простейшее – отрицание самого факта смерти. “Да никто не умер”, “это муляж”, “Навального подменили и теперь тайно переправили его заокеанским хозяевам”, “кругом двойники” – и все в таком духе. ОТРИЦАНИЕ – первая и главная реакция человека, когда что-то пытается разрушить его картину мира.

Даже смерть никому ничего не докажет.

Разве что через год-два после смерти Навального канонизирует сама власть и сделает из него “образцового мертвого оппозиционера”. Нынешним кремлевским хватит для этого цинизма.

UPD. Москва. 23 апреля. INTERFAX.RU – Осужденный оппозиционер Алексей Навальный объявил о том, что прекращает голодовку.