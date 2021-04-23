 

Песков: Указ Путина о противодействии недружественным странам не касается бизнеса

23.04.2021, 23:04, Новости дня
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Ответные меры на недружественные действия иностранных государств, утвержденные указом президента РФ Владимира Путина, не затрагивают интересы иностранного бизнеса в стране, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Касается диппредставительств. Об этом написано в тексте указа», ­– сказал Песков, передают РИА «Новости».

Президент Владимир Путин подписал указ о мерах в отношении государств, совершающих недружественные РФ действия, ограничивающий или запрещающий таким странам заключать трудовые и иные гражданско-правовые договоры в РФ и с россиянами. В частности, согласно тексту документа, он постановил «ограничить заключение дипломатическими представительствами и консульскими учреждениями, представительствами государственных органов и государственных учреждений иностранных государств, совершающих недружественные действия в отношении РФ, граждан РФ или российских юридических лиц, трудовых договоров, договоров о предоставлении труда работников (персонала) и иных гражданско-правовых договоров, на основании которых возникают трудовые отношения, с физическими лицами, находящимися на территории РФ».

Путин также поручил правительству определить перечень недружественных РФ стран, в отношении которых действуют положения указа, определить число физлиц, с которыми могут быть заключены договоры.

Действие указа не распространяются на граждан недружественных иностранных государств, прибывающих (прибывших) из таких государств в качестве сотрудников дипломатических представительств и консульских учреждений, представительств государственных органов и государственных учреждений соответствующих недружественных иностранных государств.



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