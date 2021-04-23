Мнение: Сколько в стране сталинистов?

Захар Прилепин и «Справедливая Россия» 9 мая начнут собирать подписи с требование установить в Москве памятник Сталину.

Справедливости ради надо сказать, что инициаторы хотят, чтобы в Москве возвели целых «целый мемориальный комплекс награжденным орденом "Победы"» – рассказали в пресс-службе «Справедливой России».

Понятно, что сбор подписей приурочен к выборам депутатов Госдумы. Прилепин и его соратники, видимо, просчитали, что имя Сталина поможет им набрать голоса в ходе сентябрьского голосования. И мне интересно, неужели в стране так много поклонников Сталина, что они действительно могут ломануться на избирательные участки и серьезно повлиять на итоговый протокол голосовани?

Фотография отсюда

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