 

Минюст внес «Медузу» в реестр СМИ-иноагентов

23.04.2021, 22:52, Разное
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Минюст РФ внес «Медузу» в список СМИ, выполняющих функцию иностранного агента. Об этом свидетельствуют данные реестра.

Помимо «Медузы», в список также попало «Первое антикоррупционное СМИ». В качестве даты внесения в реестр в обоих случаях стоит сегодняшнее число.

Издатель «Медузы» Галина Тимченко сказала «Новой газете», что Минюст никак не уведомлял о включении издания в реестр. Его решение планируется обжаловать.

«Я не могу сказать, что мы не рассматривали такой вариант. Мы рассматривали его, но гипотетически и строили такие планы, что на следующей неделе у нас будет стратсессия, и там подумаем, что будет если… Так что не успели», — сказала Тимченко.

Позже Daily Storm главный редактор ПАСМИ Дмитрий Вербицкий в разговоре с Daily Storm предположил, что включение издания, которое он возглавляет, в реестр иноагентов — ошибка. Он подчеркнул, что издание не финансируется из-за рубежа.

Источник «Открытых медиа» в администрации президента утверждает, что «Медузу» внесли в черный список, в частности, якобы в ответ на действия властей Латвии, где она зарегистрирована. Собеседник «Открытых медиа», также заявил, что «настало время отвечать» на то, что Латвия блокирует сайты российских государственных каналов и их вещание. Официального подтверждения этой информации нет.

Таким образом, теперь в реестре СМИ, выполняющих функцию иностранного агента, 14 СМИ и пять физических лиц. Последние попали в список после того, как в конце декабря прошлого года президент РФ Владимир Путин подписал закон, согласно которому физлица, получающие иностранное финансирование на политическую деятельность, а также незарегистрированные политические некоммерческие организации с иностранным финансированием приравниваются к иностранным агентам.

Источник: Новая газета



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