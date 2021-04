SpaceX отправила на МКС второй корабль Crew Dragon с астронавтами на борту

Миссия Crew-2 стартовала с комплекса 39А Космического центра имени Кеннеди на мысе Канаверал в штате Флорида. Планируется, что корабль достигнет МКС 24 апреля примерно в 12.09 по Киеву, после чего начнется стыковка.

LIVE: Watch NASA’s @SpaceX Crew-2 mission launch to the @Space_Station! Liftoff is at 5:49am ET (9:49 UT): https://t.co/LEYyM1d5Y3

— NASA (@NASA) April 23, 2021

Liftoff of Falcon 9 and Dragon! pic.twitter.com/g6Oi8qwU2Y

— SpaceX (@SpaceX) April 23, 2021

Корабль на орбиту вывела тяжелая ракета-носитель Falcon 9. Первая ступень ракеты уже успешно приземлилась на платформу в Атлантическом океане. Вторая ступень также отстыковалась, сообщили в Twitter компании SpaceX.

Falcon 9’s first stage booster has landed on the Of Course I Still Love You droneship – SpaceX’s 80th landing of an orbital class rocket booster

— SpaceX (@SpaceX) April 23, 2021

Dragon has separated from Falcon 9’s second stage and is on its way to the @space_station! Autonomous docking tomorrow at * 5:10 a.m. EDT pic.twitter.com/rg1QjZEl9u

— SpaceX (@SpaceX) April 23, 2021

Как отметили в NASA, корабль доставит на станцию астронавтов из трех стран. Это сотрудники NASA, американцы Кэтрин Меган Макартур (командир миссии) и Шейн Кимбро; астронавт Европейского космического агентства (ESA), француз Тома Песке и астронавт Японского агентства аэрокосмических исследований (JAXA) Акихико Хосидэ. Их миссия на МКС продлится шесть месяцев.

Crew-2 @NASA_Astronauts @astro_kimbrough and @Astro_Megan, @JAXA_en’s @Aki_Hoshide, and @esa’s @Thom_astro are seen as they depart the Neil A. Armstrong Operations and Checkout Building for Launch Complex 39A to board the @SpaceX Crew Dragon for launch! * https://t.co/56Am0ERBaK pic.twitter.com/QxuJ27WsWo

— NASA HQ PHOTO (@nasahqphoto) April 23, 2021

https://www.facebook.com/NASA.Women.of.ISS/posts/1354212018267635

В соцсетях опубликовано множество фото и видео запуска и полета корабля.

Nice @SpaceX #Falcon9 flyby Richmond, VA #RVA today. Congrats on a safe and successful launch! pic.twitter.com/RNvpMbmajU

— Patrick Hough (@patrick_nuclear) April 23, 2021

One of my stills from my iPhone #spacex #falcon9 pic.twitter.com/t5WKMhBFKm

— Brad Panovich (@wxbrad) April 23, 2021

https://www.facebook.com/bingalls/posts/10221945879650861

#Crew2 view from * Λ * Ξ * * pic.twitter.com/DldafplKDh

— UCF Football (@UCF_Football) April 23, 2021

I have viewed a lot of launches from southeast Georgia, but this morning’s was the best yet! @SpaceX pic.twitter.com/WxuSuDxfwa

— Jeremy Nelson (@jnelsonWJCL) April 23, 2021

Video of @SpaceX Crew-2 mission flying by Tybee Island, GA. pic.twitter.com/zNiEi2jPZ6

— Jeremy Nelson (@jnelsonWJCL) April 23, 2021

Контекст:Запуск Crew Dragon осуществлен в рамках коммерческого контракта NASA с принадлежащей Илону Маску частной компанией SpaceX, осуществившей разработку как космического корабля, так и выведшей его на орбиту ракеты-носителя Falcon 9.

30 мая 2020 года SpaceX запустила ракету-носитель Falcon 9. Ракета успешно вывела на орбиту пилотируемый космический корабль Crew Dragon с двумя астронавтами на борту. Корабль доставил двух астронавтов NASA, Боба Бенкена и Дуга Херли, на Международную космическую станцию. Тогда люди впервые отправились в космос на транспорте, созданном частной компанией.

Запуском Falcon 9 США возобновили программу пилотируемых полетов, прерванную в 2011 году с окончанием программы шаттлов. С того момента американские астронавты летали в космос на российских ракетах “Союз”. За запуск каждого астронавта NASA платило “Роскосмосу” больше $80 млн. При этом место на корабле SpaceX обходится почти вдвое дешевле – $55 млн, сообщалось на сайте Space.com.

Первую регулярную миссию на МКС SpaceX отправила 16 ноября 2020 года. Тогда на станцию также отправились четверо астронавтов. Crew-1 была первой из шести запланированных миссий SpaceX по отправке людей на МКС в рамках действующего контакта c NASA и ее программы Commercial Crew Program, направленной на поддержку коммерческих компаний, занимающихся разработкой космического транспорта.

