МИД направит ноту РФ с просьбой разъяснить слова Путина о том, что Украина должна вести переговоры с боевиками – Резников

“Слова Путина являются основанием для того, чтобы поставить вопрос о том, выходит ли Россия из Минских соглашений. Мы будем советоваться и ставить вопрос ОБСЕ, которая является модератором. В нормандском формате есть Россия, Украина и два посредника – Франция и Германия. Мы зададим вопрос нашим посредникам, как они воспринимают теперь”, – уточнил Резников.

Он сказал, что будет инициировать Министерству иностранных дел Украины направить ноту в МИД РФ с просьбой разъяснить, что имел в виду президент России.

Путин заявил, что руководство Украины “должно встречаться с руководителями республик “ЛНР” и “ДНР”, а потом уже обсуждать это с представителями третьих стран, которой в данном случае является Россия.

Резников допускает, что это могла быть оговорка. По его словам, глава российской делегации в ТКГ Борис Грызлов и замглавы администрации президента РФ Дмитрий Козак говорят, что ОРДЛО – это Украина, однако нарратив мог измениться.

Контекст:Сразу после аннексии Крыма в 2014 году Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства. По данным ООН, за время конфликта погибло около 13 тыс. человек.

Переговоры об урегулировании конфликта ведутся в рамках трехсторонней контактной группы (Украина – ОБСЕ – Россия) и “Нормандской четверки” (Украина – Германия – Франция – Россия). Минск стал местом встреч ТКГ в 2014 году. Сейчас из-за пандемии коронавируса заседания ТКГ проходят в формате видеосвязи.

22 июля 2020 года трехсторонняя контактная группа согласовала режим полного и всеобъемлющего прекращения огня на Донбассе с полуночи 27 июля. Украинская сторона регулярно заявляет о случаях нарушения боевиками режима прекращения огня.

В начале 2021 года ситуация на Донбассе обострилась. Штаб операции Объединенных сил неоднократно сообщал, что противник ведет снайперский огонь. 1 апреля в Офисе президента Украины сообщили, что с начала 2021 года российско-оккупационные войска на Донбассе нарушили режим прекращения огня более 570 раз.

В конце марта СМИ и очевидцы начали публиковать видеодоказательства, что Россия активно перебрасывает военную технику в Крым через Керченский мост и стягивает войска к границе с Украиной, а главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак подтвердил, что РФ наращивает войска вблизи границы с Украиной и в оккупированном Крыму, что “создает угрозу военной безопасности государства”.

РФ стянула к границе с Украиной не менее 89 тыс. военных, к 20 апреля их численность увеличится до 110 тыс., говорил 14 апреля начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов. По его данным, 20 апреля процесс стягивания войск РФ может закончиться.

Власти РФ на фоне обострения ситуации объявили о контрольной проверке войск. Министр обороны РФ Сергей Шойгу 22 апреля сообщил, что на следующий день войска начнут возвращаться в пункты постоянной дислокации.

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