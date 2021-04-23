 

Большинство граждан поддерживают обязательное использование украинского языка в сфере обслуживания – опрос

23.04.2021, 22:46, Новости дня
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Полностью поддерживают 26% опрошенных, скорее поддерживают – 28%, совсем или скорее не поддерживают использование украинского языка в сфере обслуживания 15% и 21% респондентов соответственно. Еще 10% опрошенных не смогли ответить. 

Больше тех, кто поддерживает норму закона, – в западном и центральном регионах страны, на юге и востоке Украины больше тех, кто не поддерживает.

Люди, которые считают украинский язык родным, преимущественно поддерживают (65,8%) это решение, 69,2% тех, для кого русский язык родной, не поддерживают использование государственного украинского языка в сфере обслуживания.

Всего было опрошено 2003 респондента во всех регионах Украины, за исключением оккупированных территорий. Выборка репрезентативна по таким показателям, как пол, возраст, тип поселения и область проживания. Максимальная случайная погрешность выборки не превышает 2,2%.

Инфографика: dif.org.ua
Контекст:В июле 2019 года в Украине вступил в силу закон об обеспечении функционирования украинского языка как государственного. Согласно закону, украинский язык является обязательным для использования в органах государственной власти и местного самоуправления, а также в публичных сферах общественной жизни.
С января 2021 года все поставщики услуг, независимо от формы собственности, должны обслуживать потребителей на украинском языке, по просьбе клиента может использоваться другой язык, приемлемый для обеих сторон. Действие закона не распространяется на сферу частного общения и религиозных обрядов. За первые два месяца действия нормы языковой омбудсмен получил почти 1 тыс. сообщений и жалоб на ее несоблюдение.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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