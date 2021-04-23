“Вы за деньги готовы продать все? Права человека, свободу, совесть”. Оппозиционер Латушко раскритиковал Шевченко за встречу с Лукашенко

“Никогда он не получил никаких 80% на последних выборах. Если он получил 80%, почему миллионы белорусов выходили на улицы? Почему он употребляет только силу и репрессии, чтобы удержать свою власть”, – отметил оппозионер.

Латушко спросил, готов ли Шевченко пожать руку милиционеру, который дубинкой насилует женщин и мужчин.

“Вы почитайте историю матери, которая 12 августа похоронила 25-летнего сына, которого избивали в милиции до смерти и снимали это на видео. Вы думаете, кого-то из милиционеров посадили в тюрьму? Нет. А видео матери, как умирал ее сын, показали. И таких примеров огромное количество”, – заявил белорусский оппозиционер.

Он подчеркнул, что власти Беларуси санкционировали жестокость силовиков.

“Кому вы жмете руку, вы отдаете себе отчет? Вы за деньги готовы продать все? Права человека, свободу, совесть. Что вы еще можете продать, господин депутат? За какие деньги? За какие интересы? 35 тысяч задержанных за это время, 358 человек политзаключенных в тюрьмах. Три тысячи уголовных дел по политическим мотивам. 4646 человек заявили о пытках. Это данные Верховного комиссара по правам человека ООН. Эти все данные зафиксированы. Людям крест на спине выбивали дубинками на голом теле. Газ в камеры – вы понимаете, открывается окошко и в [следственные изоляторы] Жодино, в Окрестина пускают газ. Хлоркой заливают пол, чтобы люди задыхались. Кому вы жмете руку?”, – сказал Латушко.

Шевченко в ответ на это посоветовал оппозиционеру разбираться со своими проблемами самим.

“Я сейчас думаю о своих гражданах и своей стране. Нам еще тысячу километров вражеской страны на севере не нужно. Понятно вам? Я в ваши литовско-польские интересы не лезу. Я знаю, что хотят электроэнергию убрать и литовскую засунуть, дизель литовский сюда поставлять. У вас там свои интересы у оппозиции есть. Вы же управляемые извне”, – сказал нардеп.

Латушко на это сказал, что Шевченко – демагог.

Контекст:Верховная Рада 15 сентября 2020 года приняла постановление относительно событий в Беларуси, в котором заявила, что президентские выборы там не были ни свободными, ни честными, и осудила применение силовиками Беларуси чрезмерной силы и жестокости по отношению к протестующим. Всего за проголосовали 228 депутатов, среди них – 151 депутат из фракции “Слуга народа”. Шевченко во время голосования отсутствовал.

20 апреля 2021 года в Минске состоялась встреча Шевченко с Лукашенко, которого Украина не признает президентом Беларуси. При этом украинский нардеп заявил, что “36% украинцев хотели бы видеть Лукашенко своим президентом”.

Во фракции “Слуги народа” подчеркнули, что нардеп не был делегирован на эту встречу партией или официальными ведомствами Украины и по возвращении в Украину Шевченко придется объяснить свои действия.

На заседании фракции 22 апреля было принято решение провести голосование через сбор подписей по дальнейшему участию депутата в составе фракции “Слуги народа” в парламенте. По информации СМИ, Шевченко на заседании просил, чтобы его исключили из фракции, и заявил, что его политические взгляды не совпадают со взглядами политсилы.

В конце 2020 года глава фракции Давид Арахамия рассказывал, что Шевченко, который тогда также был в поездке в Беларуси, “каждые три дня” просит исключить его. “А я говорю: “Нет, будешь мучиться до самого конца”. Вот я думаю, что он по своей стратегии дальше идет, чтобы все-таки что-то произошло”, – сказал Арахамия.

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