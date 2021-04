NBC News

Russian military harassing U.S. civilian fishing boats near Alaska: exclusive

Еxclusive: российские военные преследуют американские гражданские рыболовецкие суда вблизи Аляски

На видеоролике, полученном NBC News, виден низколетящий российский военный самолет который неоднократно совершал беспокоящие облеты американских рыболовецких судов в Беринговом море. Контр-адмирал береговой охраны Мэтт Белл подчеркнул необходимость бдительности.



Russian Ka-52 flew over American military base, threatening to open fire

Российский Ka-52 пролетел над американской военной базой, угрожая открыть огонь

2021-04-22

РФ продемонстрировала США готовность атаковать американские базы в Сирии.

На фоне агрессивных действий США и подконтрольных США военных формирований в Сирии, российский ударный вертолет Ка-52 демонстративно пролетел над территорией, находящейся под контролем США и так называемой международной коалиции, демонстрируя, в том числе, свою готовность нанести удар по американским военным объектам.

На представленном видео вы можете увидеть, как российский боевой вертолет Ка-52 демонстративно облетает американские военные объекты на малой высоте, демонстрируя свое господство и готовность нанести удар в случае провокаций как со стороны США, так и со стороны подконтрольных им незаконных военных формирований.

Известно, что американским войскам не удалось обнаружить приближающийся вертолет ВКС России, однако на провокации они не пошли, опасаясь, что это приведет лишь к еще большей эскалации ситуации.

Примечателен тот факт, что, по ранее опубликованным данным, РФ вывела свои вертолеты Ка-52 из Сирии, однако появление одного из них может свидетельствовать о том, что эти винтокрылы снова вернулись в Арабскую Республику, очевидно готовясь противостоять любым угрозам. в том числе со стороны боевиков и террористов Турции, США и других стран.



В Иране показали пролет беспилотников КСИР над авианосцем США ВИДЕО

21 апреля 2021,

Кадры пролета беспилотных летательных аппаратов исламской республики над авианосцем США были опубликованы в среду иранским телеканалом Press TV.

Представлена съемка с иранских беспилотников палубы корабля и находящейся на ней техники. Отмечается, что речь идет о четырех беспилотниках, принадлежащих Корпусу стражей исламской революции.

Беспилотник КСИР Ирана снимает видео пролетая над авианосцем США в Персидском заливе

Iran's IRGC drone takes precise footage as it flies over US aircraft carrier in the Persian Gulf

