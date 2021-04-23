Мнение: К чему комсомольцу дисклеймер?

Если партия скажет: «Надо!», комсомольцы ответят: «Есть!». Но не каждый комсомолец размышляет в таких категориях. Иначе как объяснить сногсшибательный карьерный взлет комсомольца по фамилии Ходорковский, очень быстро попавшего после «приватизации» в руководство нефтяной компании?

Партия такого не говорила и уже не скажет! Но в свое время (смутное время) через осиротевших сенаторов, депутатов и министров можно было неплохо так транслировать свою волю.А теперь бывший комсомолец рассуждает о социальном неравенстве, поправляя ремешок своих Casio. Но не олигарху рассуждать о российской бедности. Уж лучше пусть расскажет о зароке никогда не соваться в политику, а точнее об отказе от ответственности.

Да, в те лихие времена на дисклеймеры внимание как-то не обращали — и очень зря! Ведь в отдельных случаях некоторым персонажам и одного будет мало! Особенно сейчас, в наши дни. Тут бы пригодилась монополия на письменный отказ от ответственности, а это деньги — колоссально большие деньги, если внимательно посмотреть. А бывший комсомолец, как показывает история, смотреть умеет. Но что-то он прошел мимо. Видимо, другие тогда были увлечения, тенденции и хобби у российского коммерсанта.

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