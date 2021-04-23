 

Байден заявил Эрдогану о решении признать геноцид армян в Османской империи

23.04.2021, 22:10, Новости дня
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В субботу глава американского государства Джо Байден объявит о признании геноцида армян в Османской империи, сообщил источник.

Об этом Байден сообщил в телефонном разговоре президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану, передает РИА «Новости» со ссылкой на Bloomberg.

В 2019 году за резолюцию о признании геноцида армян в Османской империи проголосовали Палата представителей Конгресса США и Сенат. Однако Госдеп отказался официально признать геноцид. Геноцид армянского народа в Османской Турции признали около 20 стран, в том числе Россия. Турция отвергает обвинения.



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