Лимузин Aurus Senat стал доступен для предзаказа

Открылись предзаказы на бронированный лимузин Aurus Senat, сообщил директор по продажам компании Aurus Артем Юсупов.

«В сети интернет на различных ресурсах и через наших официальных партнеров по представлению бренда Aurus – компаний «Панавто» и «Авилон» – были опубликованы данные нескольких машин Aurus Senat, планируемых к производству в ближайшей перспективе. Однако данный факт, безусловно, не меняет ранее озвученные планы в сроках старта продаж серийных автомобилей, это всего лишь один из инструментов создания дополнительного интереса потенциальных клиентов в преддверии начала коммерческих продаж», – сказал Юсупов, передает РИА «Новости».

По его словам, ведутся переговоры с потенциальными покупателями, для них предлагается оформление договоров купли-продажи. На выбор предлагаются защищенные Aurus, которые имеют «высочайшую степень заводского бронирования», добавил Юсупов. Передача первых Aurus Senat будет возможна после запуска серийного производства в Елабуге в мае 2021 года.

В «Авилоне» сообщили, что примерная стоимость бронированного лимузина Aurus Senat – 73 млн рублей, удлиненной версии – 106,9 млн рублей.

«Мы подтверждаем старт приема заказов на бронированные лимузины Aurus Senat. Бронированный Senat со стандартной колесной базой будет стоить около 73 миллионов рублей. Класс защиты: VR10», – сказал сообщил операционный директор «Авилона» Олег Шамба.

Минпромторг сообщал, что серийное производство российских автомобилей премиум-класса Aurus Senat стартует на заводе в Елабуге в Татарстане в мае.