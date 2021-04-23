Польский эксперт – исключительно по её правилам — именно так РФ хочет «играть» с Западом

Следуя политической традиции, РФ проверяет на прочность нового президента США и его команду с целью установления нового мирового порядка, уверен польский эксперт по международной безопасности Гжегож Костшева-Зорбас. В беседе с порталом Fakt он объясняет, что сегодняшняя РФ лишь прибегает к символике СССР и Российской империи, но завоёвывать мир путём революции она не собирается. Однако он отмечает, что Москва не побрезгует ближним зарубежьем, входящим ранее в состав СССР.



Reuters

Цель наступательного курса политики Владимира Путина состоит не в том, чтобы вступить на путь конфронтации с Западом, а лишь в том, чтобы сотрудничество РФ с Западом проходило на её условиях или по крайней мере на наиболее выгодных для неё и её ближайших союзников, таких как Китай, уверен польский эксперт по международной безопасности Гжегож Костшева-Зорбас. В интервью порталу Fakt он обращает внимание на то, что на настоящий момент РФ проверяет на прочность нового президента США и его команду, готовность НАТО и ЕС без Великобритании к действиям в новых условиях.

«Такие проверки практикуются в международных отношениях. Это происходило уже много раз, когда в США менялась власть, именно тогда начинались крупные международные кризисы, в результате которых формировалась новая система соотношения сил на международной арене», — объяснил он. Эксперт также предположил, что политика Москвы на американском направлении сейчас скоординирована с Пекином и что они сообща хотят лишить Вашингтон влияния и престижа на международной арене.

В беседе с порталом он предлагает не спешить связывать сегодняшний политический курс РФ с амбициями царской РФ и Советского Союза. Путин ссылается на прежние времена в плане военной и государственной символики, он сочетает коммунистические красные звёзды с императорским двуглавым орлом и Георгием Победоносцем. «Таким образом он напоминает россиянам об укоренившейся державной традиции. СССР был марксистским, коммунистическим государством, нацеленным на завоевание всего мира путём революции, однако для сегодняшней РФ это не особо характерно», — пояснил он.

При этом эксперт согласился с тем, что РФ хочет подчинить себе бывшие советские республики, ближайшее зарубежье в виде Украины и Белоруссии. «Однако в РФ нет места новому универсализму, убеждению, что мир ждёт прихода россиян, которые наведут свой порядок», — констатировал Гжегож Костшева-Зорбас. «Скорее РФ привержена идее старомодного традиционного империализма. В свою очередь Сирия обеспечивает ей лёгкий доступ к Красному морю и остальной части Ближнего Востока», — добавил он.

Самым опасным пунктом в политике России, по мнению эксперта, является Украина, которая в 1994 году согласилась передать оставшееся на её территории с советских времён ядерное оружие. Он уверен, что сегодня Киев считает своё решение исторической ошибкой, потому что меморандум в её отношении со стороны США, Великобритании и РФ носит характер политической декларации, а не международного договора.

Аналитик предполагает, что в отличие от США Великобритания в одиночку не в состоянии спасти украинцев от вторжения России. Вашингтон, однако, может и впредь укреплять военный потенциал Украины, а также поддерживать её экономику, потому что худшей, чем коронавирус, заразой для Украины выступает именно коррупция. Америка может поддержать Киев вместе с НАТО, ЕС, Японией, и не только путём введения санкций против России.

В интервью Гжегож Костшева-Зорбас призывает польские власти к максимально большому участию на украинском направлении. «Польша всегда была победителем в плане поддержки независимости Украины. Мы были первой страной, которая признала независимость нашего соседа в 1991 году. Это был акт, призванный вызвать позитивный шок в коллективном сознании не только в Польше и на Украине, но и во всей Европе и в Америке. Страны, которые в двадцатом веке сражались друг с другом, превратились в ближайших партнёров», — напомнил он.

«Независимая и целостная Украина, вместе с Донбассом и Крымом, отвечает интересам Польши и Европы. Необходимо её поддерживать. Можно будет понять, насколько сильно влияние Польши в рядах НАТО и ЕС именно на примере политического курса этих двух объединений в отношении Украины и России», — резюмировал эксперт в беседе с порталом Fakt.