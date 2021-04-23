Американский экономист – «перегрев» экономики США спровоцирует «хаос»

Меры по стимулированию американской экономики почти наверняка приведут к её перегреву, который, в свою очередь, не только повысит торговый дефицит США, но и приведёт к усугублению дефицита госбюджета страны, убеждён американский экономист Дезмонд Лахман. По мысли аналитика, МВФ пора официально заявить о том, что политика США приводит к серьёзным перекосам в мировой экономике, которые угрожают процветанию всего мира.



Reuters

Недавно выпущенный Минфином США ежегодный доклад об иностранных валютах «читается так, как читался бы шекспировский «Гамлет», если бы из него изъяли самого принца датского», пишет на страницах National Interest научный сотрудник аналитического центра «Американский институт предпринимательства» и бывший замдиректора Департамента по вопросам стратегии, политики и анализа Международного валютного фонда (МВФ) Дезмонд Лахман. Как поясняет Лахман, в поисках причин валютных перекосов эксперты Министерства финансов осмотрели буквально всё, кроме главного источника этих перекосов — то есть самой Америки, которая остаётся мощнейшей экономической державой мира.

В свежем докладе американского Минфина — как и в предыдущих — выдвигаются три критерия для выявления стран — «валютных манипуляторов»: такое звание от ведомства получают те государства, которые, во-первых, регулярно прибегают к валютным интервенциям для ослабления собственной валюты, имеют положительное сальдо по счетам текущих операций платёжного баланса, превышающее 2% от ВВП, и в-третьих, поддерживают положительное сальдо в торговле с США объёмом более $20 млрд, перечисляет автор. Как напоминает эксперт, в документе говорится, что всем трём критериям соответствуют Швейцария, Тайвань и Вьетнам, и подчёркивается, что американская сторона в настоящий момент ведёт переговоры с этими странами, обсуждая вопросы занижения валютных курсов и дефицита платёжного баланса; вместе с тем, в Минфине решили пока не обвинять ни одну из перечисленных стран в манипулировании валютными курсами официально в свете чрезвычайной обстановки, созданной пандемией коронавируса. Наконец, в новом докладе ведомства отмечается, что к валютным интервенциям также регулярно прибегают Индия и Сингапур, но двум остальным критериям эти страны не соответствуют, пишет Лахман.

Между тем, в документе Минфина опущена весьма существенная деталь — а именно тот факт, что главным на сегодняшний день виновником в валютных перекосах выступают Соединённые Штаты, подчёркивает Лахман. Это особенно удивительно в связи с тем, что в данный момент Вашингтон реализует крупнейшую в своей истории программу стимулирования экономики, которая рискует спровоцировать к концу нынешнего года экономический «перегрев», а также возвращение поразившей США ещё в годы президентства Рональда Рейгана проблемы «двойного дефицита» — одновременных дефицитов госбюджета и торгового баланса, убеждён экономист.

Как полагает Лахман, если дефицит американского бюджета по итогам 2021 года составит около 13%, сбережения страны начнут сокращаться. Кроме того, заставив свою экономику расти значительно быстрее, чем у соратников по «Большой семёрке», Вашингтон без всяких сомнений окажется в ситуации, когда объём импорта будет расти значительно быстрее, чем экспорт, считает он. Следует ожидать, что эти два фактора не только вызовут рост и так большого дефицита по текущим платёжным операциям США, но и приведут к тому, что критериям Минфина по манипуляциям с валютными курсами будет соответствовать значительно больше стран, предупреждает эксперт. В то же время крупный дефицит госбюджета США скорее всего обернётся укреплением американского доллара на протяжении оставшихся месяцев нынешнего года, поскольку ФРС США будет вынуждена повысить ставки по облигациям во избежание превышения инфляцией целевых показателей на фоне «перегрева экономики», а это вызовет приток капитала из-за рубежа, подчёркивает аналитик.

Вероятно, ожидать, что американский Минфин возьмёт на себя значительную долю ответственности за рост профицита торгового баланса у торговых партнёров Вашингтона в связи с мерами экономического стимулирования, было бы слишком, признаёт Лахман. Однако МВФ находится в совершенно ином положении, уверен экономист. По мысли эксперта, этой организации уже давно пора официально объявить о том, что главным фактором, угрожающим усугубить нынешние валютные перекосы, сейчас выступает слишком большой дефицит госбюджета США — тем более что продвижение международного сотрудничества для предотвращения подобных перекосов, угрожающих экономическому процветанию планеты, является главной миссией МВФ.