 

Ляшко назвал шесть регионов, которые выйдут из “красной” зоны адаптивного карантина

23.04.2021, 21:52, Новости дня
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“По нашим прогнозам, в течение следующей недели будут выходить из “красного” уровня Львовская область, город Киев (изо дня на день), Киевская, Запорожская, Одесская и Полтавская области”, – написал Ляшко.

https://www.facebook.com/viktor.liashko/posts/2311785945620183

Контекст:Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.
С начала эпидемии в Украине подтвердили 2 млн случаев коронавируса, умерло 41,7 тыс. человек, выздоровело – 1,55 млн.
Правительство Украины 21 апреля продлило карантин до 30 июня.
Согласно индикаторным показателям Минздрава, на 23 апреля в “красной” зоне эпидемической опасности находятся Киев и 11 регионов. Закарпатская, Ивано-Франковская, Херсонская и Черновицкая области – в “желтой” зоне, остальные регионы – в “оранжевой”.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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