Путин фактически заявил о выходе из Минских соглашений – Резников

“Если речь идет об обсуждении проблем Донбасса, то в первую очередь руководство Украины должно встречаться с руководителями республик “ЛНР” и “ДНР”, а потом уже обсуждать это с представителями третьих стран, которой в данном случае является Россия”, – сказал Путин.

Резников, комментируя его слова, подчеркнул, что по международному праву, официальные заявления от имени государства могут делать президент, премьер-министр и министр иностранных дел.

“Только что из уст президента РФ мы с вами услышали официальное признание двух квазисозданий с оккупационными режимами с соответствующими аббревиатурами “ЛНР” и “ДНР”. Это, по сути, выход из Минских соглашений, потому что в Минских соглашениях нет таких терминов “ЛНР” и “ДНР”, есть ОРДЛО Украины”, – отметил Резников.

Он допускает, что Путин мог оговориться.

“Президент Путин или оговорился, случайно сказал эти две аббревиатуры (он так на самом деле и думает, но мог и ошибиться), или это у них уже план. И этот план для них на самом деле рискованный, потому что тогда [появится] вопрос выхода из “Минска”, санкций”, – сказал Резников.

По его словам, глава российской делегации в трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе Борис Грызлов и замглавы администрации президента РФ Дмитрий Козак говорят, что ОРДЛО – это Украина.

“Я хочу послушать в следующую среду, как они будут называть эти территории. Если они начнут называть их [“ДНР” и “ЛНР”] – значит, у них изменился нарратив”, – отметил политик.

Контекст:Сразу после аннексии Крыма в 2014 году Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства. По данным ООН, за время конфликта погибло около 13 тыс. человек.

Переговоры об урегулировании конфликта ведутся в рамках трехсторонней контактной группы (Украина – ОБСЕ – Россия) и “Нормандской четверки” (Украина – Германия – Франция – Россия). Минск стал местом встреч ТКГ в 2014 году. Сейчас из-за пандемии коронавируса заседания ТКГ проходят в формате видеосвязи.

22 июля 2020 года трехсторонняя контактная группа согласовала режим полного и всеобъемлющего прекращения огня на Донбассе с полуночи 27 июля. Украинская сторона регулярно заявляет о случаях нарушения боевиками режима прекращения огня.

В начале 2021 года ситуация на Донбассе обострилась. Штаб операции Объединенных сил неоднократно сообщал, что противник ведет снайперский огонь. 1 апреля в Офисе президента Украины сообщили, что с начала 2021 года российско-оккупационные войска на Донбассе нарушили режим прекращения огня более 570 раз.

В конце марта СМИ и очевидцы начали публиковать видеодоказательства, что Россия активно перебрасывает военную технику в Крым через Керченский мост и стягивает войска к границе с Украиной, а главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак подтвердил, что РФ наращивает войска вблизи границы с Украиной и в оккупированном Крыму, что “создает угрозу военной безопасности государства”.

РФ стянула к границе с Украиной не менее 89 тыс. военных, к 20 апреля их численность увеличится до 110 тыс., говорил 14 апреля начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов. По его данным, 20 апреля процесс стягивания войск РФ может закончиться.

Власти РФ на фоне обострения ситуации объявили о контрольной проверке войск. Министр обороны РФ Сергей Шойгу 22 апреля сообщил, что на следующий день войска начнут возвращаться в пункты постоянной дислокации.

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