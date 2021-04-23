Климкин: Я очень побаиваюсь, что Путин “проглотит” Беларусь и договорится с Лукашенко о размещении российских войск

На вопрос журналиста, что будет, если Путин договорится с находящимся при власти в Беларуси Александром Лукашенко о еще большей интеграции государств, в частности в военной сфере, Климкин ответил: “Он Лукашенко “съест”.

“Мне все равно, что будет с Лукашенко – мне важно, что будет с Беларусью. И я очень побаиваюсь, что Путин весьма последовательно “проглотит” Беларусь и договорится с Лукашенко об официальном размещении российских войск на территории этой страны. Для нас это будет означать еще одну угрозу на северном направлении, буквально в нескольких километрах от нашей границы, и не нужно будет даже войска подводить”, – отметил дипломат.

По его словам, не дать Путину это сделать – мегазадача, которая сейчас стоит перед Украиной вместе с Западом.

“Он уже взялся за нас, и если Путин “проглотит” Беларусь, то шансов дестабилизировать нас у него будет гораздо больше. Это начнется постоянная угроза”, – подчеркнул Климкин.

22 апреля Лукашенко и Путин встретились в Москве. Перед началом встречи Лукашенко отметил, что Беларусь и РФ согласовали 26–27 дорожных карт по интеграции на уровне правительств двух стран. Сами переговоры длились почти четыре часа, что именно на них обсуждалось – неизвестно.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков сообщил, что встреча была частью “обычного рабочего процесса”, а обсуждения на ней посвящены торгово-экономическому сотрудничеству, писало “РИА Новости”. Песков утверждает, что тема военной базы РФ в Беларуси на встрече не поднималась.

Контекст:Россия и Беларусь больше 20 лет ведут переговоры о создании Союзного государства. Если стороны договорятся, экономические связи между Москвой и Минском могут укрепиться до уровня Евросоюза или даже федеративных государств, отмечали российские СМИ.

В конце 2018 года издание “Московский комсомолец” написало, что Лукашенко на переговорах с Путиным согласился на унификацию законодательства с РФ, создание единого парламента, кабинета министров и других органов власти, переход на общую символику и единую валюту.

В апреле 2019 года тогдашний премьер-министр РФ Дмитрий Медведев сказал, что Беларусь получила от Москвы предложения по дальнейшей интеграции с Россией в рамках Союзного государства.

Лукашенко говорил, что Беларусь не собирается входить в состав других государств, “даже братской России”, и что он не хочет войти в историю как последний президент Беларуси.

По данным агентства Bloomberg, Путин предложил изменить конституцию РФ по обнулению своих президентских сроков после того, как Лукашенко отказался создавать Союзное государство.

17 апреля Лукашенко заявил, что принял решение, которое “будет одно из принципиальных за четверть века президентства”.

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