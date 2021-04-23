 

Верещук: Сегодня профильный комитет ВР согласовал государственный оборонный заказ

23.04.2021, 21:52, Новости дня
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“Сегодня комитет по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки согласовал ГОЗ (государственный оборонный заказ) для ВСУ. Наконец. За два дня. Армия будет вовремя обеспечена всем необходимым. Все хорошо, что хорошо кончается. Но теперь мы должны спокойно разобраться: в результате каких и чьих действий была задержана подача ГОЗ на согласование. Такое безответственное отношение больше никогда не должно повториться. Все, что касается жизнеобеспечения армии, должно быть абсолютным приоритетом”, – написала она.

https://www.facebook.com/vereschuk.iryna/posts/1636819896504527

Контекст:11 марта 2021 года Совет национальной безопасности и обороны Украины принял решение “Об основных показателях государственного оборонного заказа на 2021 год и 2022, 2023 годы”. Документ опубликован на сайте парламента.
30 марта президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, которым ввел в действие это решение. Согласно документу, правительство должно было обеспечить доработку основных показателей гособоронзаказа с учетом обсуждения и утвердить их в двухнедельный срок, сообщал сайт Офиса президента.
На внеочередном заседании 2 апреля правительство одобрило основные показатели ГОЗ на указанные годы. В этом году гособоронзаказ будет выполняться уже согласно новому закону “Об оборонных закупках”, писала пресс-служба Министерства по вопросам стратегических отраслей промышленности.
Рассматривать гособоронзаказ профильный комитет парламента, согласно  опубликованному на сайте анонсу, начал накануне, 22 апреля, в закрытом режиме.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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