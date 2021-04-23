 

Космонавт и Герой РФ Роман Романенко заявил о намерении баллотироваться в депутаты Госдумы

23.04.2021, 21:48, Разное
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Роман Романенко избран депутатом Госдумы VI и VII созывов по Самарской, Оренбургской и Ульяновской областям.

«Я подал документы для участия в предварительном голосовании «Единой России» по одномандатному округу № 210 города Москвы. Намеренно решил идти в Госдуму не по списку, а по округу, чтобы представлять в Парламенте конкретных людей с их конкретными нуждами», – сообщил депутат.

Герой России отметил, что с детства мечтал защищать Родину, поэтому стал военным летчиком. С этой же целью он стал космонавтом. После завершения карьеры летчика-космонавта Роман Романенко посвятил себя общественно-политической деятельности для защиты интересов своих сограждан.

«Карьера летчика-космонавта завершена. И все же принцип «Служить Родине и защищать!» – по-прежнему смысл моей жизни. Теперь я его реализую в общественно-политической работе, помогая простым людям, защищая их интересы и отстаивая их права», – добавил спикер.

Кандидат также подчеркнул, что готов предложить комплексные меры социальной поддержки населения, по его мнению, особенно необходимые после пандемии.

В состав Чертановского одномандатного округа Москвы входят районы Юго-Западного административного округа: Северное Бутово, Южное Бутово и Ясенево, а также Южного административного округа: Чертаново Центральное и Чертаново Южное.

Роман Романенко – летчик-космонавт, полковник ВС РФ, Герой России. Он совершил два космических полета общей продолжительностью около 333 суток и один выход в открытый космос длительностью более 6 часов.

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Публикация от Роман Романенко (@romanenkoru)



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