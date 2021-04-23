Ученые обнаружили следы инфицирования людей коронавирусом 20-тысячелетней давности

Австралийские исследователи провели исследование, в ходе которого изучили аналитические свидетельства существования коронавируса на планете. Выяснилось, что с опасным патогеном давние предки современных людей сталкивались уже два десятка тысяч лет назад.

Отправной точкой исследования ученых, представляющих Университет Аделаиды (Австралия), стал тот факт, что человеческий геном содержит много важной информации об эволюции, насчитывающей десятки тысяч лет. Таким образом, анализ наборов геномов способен идентифицировать вирусы, оказавшие влияние на предков современного человека, а это, в свою очередь, дает предпосылки для понимания будущего пандемического потенциала того или иного патогена. В частности, эксперты применили методы эволюционного анализа к совокупности наборов геномных данных человека для выявления важных событий отбора, влияющего на гены. В итоге, базируясь на изменениях в десяти выбранных генах, взаимодействующих с коронавирусами, в том числе, с SARS-CoV-2, исследователи смогли заявить, что данная разновидность вирусных инфекций, вероятно, появилось более 20 тысяч лет назад, а события эти были ограничены предками нынешних представителей восточноазиатских популяций.

По словам австралийских специалистов, коронавирусы на территории Восточной Азии в ходе многотысячелетнего периода подвергались давлению вирусного отбора, а сам это регион Евразии является географическим первоисточником ряда эпидемий коронавируса, произошедших на планете в последние десятилетия. Ученые полагают, что наличие обширных знаний о древних вирусных врагах человечества даст возможность к предсказанию потенциальных будущих пандемий. Результаты исследования были опубликованы в издании Heilpraxisnet.

Источник: ufacitynews.ru