 

Мнение: И это всё?!

23.04.2021, 21:34, Разное
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Поднажмем!!

…кидаю клич всем, кому по душе этот эксперимент! Голосуем рублем не только за блог, но и за кандидата Сапожника! Подробную программу представлю позже, ближе к началу выборной кампании – но, я думаю, мои постоянные читатели и так примерно себе представляют мои убеждения, что я буду готов поддержать, что собираюсь предложить, а что – не поддержу ни за что в жизни.

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Юмани (экс-Яндекс.Деньги) 410015708250162
Из-за границы – paypal.me/mrsapojnik

Ну а если вы равнодушны к политике, но неравнодушны к блогу – ваша лепта тоже очень даже поможет. Полностью внепартийные и независимые блоги – редкость в наших краях; да и за границей, как я посмотрю, с ними тоже не так чтобы густо. Мир упрощается, окрашивается в две, а скоро – и в одну краску. Я бы, честно говоря, не хотел жить в одноцветном мире. А если не удастся отстоять мир – отстоим хотя бы нашу Россию.

Источник: Размышления вольного социолога



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