Мнение: И это всё?!



Поднажмем!!

…кидаю клич всем, кому по душе этот эксперимент! Голосуем рублем не только за блог, но и за кандидата Сапожника! Подробную программу представлю позже, ближе к началу выборной кампании – но, я думаю, мои постоянные читатели и так примерно себе представляют мои убеждения, что я буду готов поддержать, что собираюсь предложить, а что – не поддержу ни за что в жизни.

Сбербанк 5469 3801 5613 2713 (новая!)

Альфа-банк 5559 4727 0227 8982

Тинькофф 5213 2438 1577 1751

Юмани (экс-Яндекс.Деньги) 410015708250162

Из-за границы – paypal.me/mrsapojnik

Ну а если вы равнодушны к политике, но неравнодушны к блогу – ваша лепта тоже очень даже поможет. Полностью внепартийные и независимые блоги – редкость в наших краях; да и за границей, как я посмотрю, с ними тоже не так чтобы густо. Мир упрощается, окрашивается в две, а скоро – и в одну краску. Я бы, честно говоря, не хотел жить в одноцветном мире. А если не удастся отстоять мир – отстоим хотя бы нашу Россию.