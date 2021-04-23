Путин подписал указ о мерах противодействия недружественным странам
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Президент Владимир Путин подписал указ о мерах в отношении государств, совершающих недружественные РФ действия, ограничивающий или запрещающий таким странам заключать трудовые и иные гражданско-правовые договоры в РФ и с россиянами.
Указ наделяет правительство РФ полномочиями устанавливать число физлиц на территории страны, с которыми могут быть заключены договоры, договоры, заключенные до дня вступления в силу указа, количество которых превышает определенное правительством, подлежат прекращению.
Текст документа опубликован на сайте Кремля.
При этом эти положения не распространяются на сотрудников диппредставительств и консульств недружественных стран.
Путин также поручил правительству определить перечень недружественных РФ стран, в отношении которых действуют положения указа, определить число физлиц, с которыми могут быть заключены договоры.
Указ вступает в силу со дня опубликования и действует до отмены установленных им мер воздействия (противодействия).
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