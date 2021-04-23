Лидер грузинской оппозиции назвал евродепутата из Эстонии «слезшей с дерева русской»

Шалва Нателашвили, лидер грузинской Лейбористской партии, которая сейчас объединила всю радикальную грузинскую оппозицию в бойкоте парламента страны, оскорбил евродепутата Марину Кальюранд, экс-главу МИД Эстонии, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

«Эта Марина Кальюранд – она русская. День и ночь она поддерживает Бидзину Иванишвили (основателя правящей «Грузинской мечты»). У нее муж прибалт, она на его фамилии. Она семикратная чемпионка Эстонии по бадминтону. Но Грузия – это вам не площадка для бадминтона», – сообщил депутат Нателашвили в эфире телекомпании «Пирвели».

По его словам, «Евросоюзу, союзникам Иванишвили Грузия нужна как территория, а это не пройдет».

«Ваши предки на деревьях сидели, когда здесь уже переводили Библию», – обратился он к Марине Кальюранд.

В «Грузинской мечте» осудили высказывания оппозиционера.

Грузинские оппозиционеры регулярно оскорбляют в последнее время западных партнеров страны за то, что те призывают политиков работать в парламенте, а не митинговать на улицах.