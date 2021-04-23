Додон обвинил Санду в узурпации власти в Молдавии

Бывший президент Молдавии Игорь Додон заявил, что за дестабилизацию в стране ответственна действующий глава государства Майя Санду.

«Президент последние пять месяцев дестабилизировала ситуацию в Молдавии. Майя Санду узурпировала власть в стране, чтобы получить больше мандатов на досрочных парламентских выборах», – сообщил Додон в соцсетях, передает РИА «Новости».

Он призвал президента вести диалог, чтобы нормализовать ситуацию в стране и прийти к согласию.

Напомним, в пятницу парламент Молдавии отказался признать решение Конституционного суда, который констатировал необходимость роспуска законодательного органа. После этого Санду заявила, что парламент страны узурпировал власть, и призвала силовиков вмешаться в ситуацию.

Она также заявила, что жители страны должны быть готовы к выходу на улицы для отстаивания права на досрочные парламентские выборы.

Ранее Конституционный суд Молдавии принял решение признать право президента Майи Санду распустить парламент, который дважды не утвердил правительство и за три месяца не смог его назначить.

В апреле Санду решила распустить парламент и назначить досрочные выборы в законодательный орган страны.