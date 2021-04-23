5 самых стильных монархов недели (17-23 апреля)

Кейт Миддлтон

В эту среду герцог и герцогиня Кембриджские вернулись к своим обязанностям. В день 95-летия королевы Елизаветы II они впервые после похорон принца Филиппа вместе вышли в свет. Мероприятие стало данью памяти герцога Эдинбургского. Кейт и Уильям посетили тренировочный корпус 282-й эскадрильи Королевских ВВС, почетным главнокомандующим которой на протяжении 63 лет был принц Филипп, и пообщались с кадетами королевских военно-воздушных сил (Royal Air Force Air Cadets). В 2015 году Его Высочество передал военное покровительство супруге внука – Кейт Миддлтон.

Супруга принца снова продемонстрировала свою любовь к осознанному потреблению, выбрав для выхода черное пальто с золотыми пуговицами Dolce & Gabbana. В нем же она присутствовала на церемонии в честь Дня памяти павших в 2017 году, когда была беременна принцем Луи. Кстати, сегодня младшему сыну пары исполнилось три года.

Принцесса Анна

Будучи раньше в тени своих родителей, принцесса Анна реже других в семье выходила в свет и предпочитала выполнять королевские обязанности вдали от любопытных глаз. Но с уходом отца, принца Филиппа, часть дел единственная дочь Ее Величества взяла на себя. Так же в день рождения королевы 70-летняя Анна посетила три медучреждения в Глостершире – Королевскую больницу Глостершира, больницу Уоттон-Лон и госпиталь Челтнема.

Принцесса пообщалась с персоналом и поблагодарила всех за их тяжелую работу по борьбе с коронавирусом. Также она осмотрела новый мемориальный сад, разбитый в память о тех, чьи жизни унесла пандемия. На его территории “высадили” сотни проволочных одуванчиков в память о каждом пациенте.

На встречу 70-летняя Анна приехала в бордовом платье миди и укороченном пальто в клетку, дополнив образ замшевыми высокими сапогами. Кстати, в отличие от своих родственников, Анна появилась на публике не в черном, тем самым нарушив траур, который сейчас носит вся британская королевская семья.

Королева Летиция

Если на прошлой неделе любимица Испании, королева Летиция, устроила целое модное дефиле, появившись на публике аж четырежды, то в эту семидневку она сбавила обороты и вышла в свет лишь дважды. Вчера, 22 апреля, королевское семейство в полном составе почтило своим присутствием торжественную церемонию спуска на воду атомной подводной лодки S-81 Isaac Peral в портовом испанском городке Картахена. 48-летняя королева снова доказал, что элегантность – в простоте: к однотонному серому платью с запахом она добавила лишь лодочки и клатч со змеиным принтом Magrit.

В поездку монархи взяли с собой дочерей – 15-летнюю Леонор и 13-летнюю Софию. Наследница престола и ее младшая сестра подросли и уже стали перетягивать на себя внимание фотографов и модных экспертов. Так, Леонор присутствовала на мероприятии в твидовом платье Zara с белым пальто Adolfo Dominguez и алых кожаных балетках. А ее сестра София была одета не так строго и смогла позволить себе красное платье свободного кроя Sfera с этническим узором и лаковые остроносые балетки.

Кстати, родители уже доверяют старшей дочери выполнять некоторые королевские обязательства (не так давно она впервые сольно вышла в свет). На этот раз ей поручили разбить бутылку красного вина – а не шампанского – о борт судна для успешного плавания.

А сегодня королева Летиция и король Фелипе вернулись в Мадрид, чтобы отпраздновать Всемирный день книг и авторского права. Вместе они посетили Институт Сервантеса для участия в торжественных мероприятиях. И снова королева была само изящество: трикотажное синее платье Massimo Dutti она, как и ее дочь днем ранее, дополнила светлым пальто Felipe Varela. Закольцевали ансамбль синий клатч из змеиной кожи от Magrit и синие лодочки на острой шпильке.

Кронпринцесса Мэри

В эту пятницу супруга кронпринца Дании Фредерика посетила спортивную школу Gerlev в датском Слагельсе. Туда она прибыла в сером брючном костюме, белой блузке и замшевых туфлях в тон костюму. Из аксессуаров была только нитка черного жемчуга на шее. Так как в королестве еще прохладно, и теплые солнечные лучи портит сильный ветер, Мэри захватила с собой кашемировый шарф. На мероприятии кронпринцесса выступила с ежегодным отчетом, публикуемым Фондом Организации Объединенных Наций об изменениях и тенденциях относительно демографической ситуации в мире.

Королева Максима

Король Виллем-Александр и королева Максима посетили на этой неделе Детский центр Флиндерслаг в Амерсфорте. Монаршая чета Нидерландов славится своим экстравагантным стилем и любовью к ярким цветам, и в этот раз не стали делать никаких исключений. Ее Величество, которой, кстати, в мае исполнится 50 лет, выбрала брючный костюм богатого винного оттенка, сумку, кожаные сапоги и перчатки в тон. Но центром образа стало пестрое пальто всех цветов радуги. В костюме ее супруга тоже был яркий акцент – оранжевый галстук.

опросСамый стильный монарх недели (17-23 апреля)Кейт МиддлтонКоролева ЛетицияПринцесса АннаКронпринцесса МэриКоролева Максима