УЕФА объявил о переносе трех матчей Евро из Дублина в Петербург

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) объявил о переносе трех матчей чемпионата Европы по футболу 2021 года из Дублина в Санкт-Петербург. Об этом сообщает пресс-служба организации.

Теперь в Петербурге пройдут матчи группы Е между сборными Польши и Словакии (14 июня), Швеции и Словакии (18 июня), а также Швеции и Польши (23 июня). Кроме того, матч 1/8 финала Евро (29 июня), который тоже должен был пройти в Дублине, перенесут на стадион «Уэмбли» в Лондоне.

Президент УЕФА Александр Чеферин сказал, что все матчи пройдут в присутствии болельщиков.

«Мы тесно сотрудничаем с принимающими ассоциациями и местными властями, чтобы обеспечить на матчах безопасную и праздничную атмосферу», — пояснил он.

В конце марта оргкомитет чемпионата Европы по футболу в Санкт-Петербурге разрешил заполнять стадион наполовину и сообщил, что в УЕФА направили соответствующее письмо. Таким образом, в Петербурге пройдут семь матчей, включая также запланированные ранее игры: Бельгия — РФ (12 июня), Финляндия — РФ (16 июня), Финляндия — Бельгия (21 июня) и игра 1/4 финала (2 июля).

Помимо этого, УЕФА объявил о переносе матчей из испанского Бильбао в Севилью. Там смогут присутствовать 30% болельщиков от общей вместимости стадиона. Также УЕФА подтвердил, что игры, запланированные в Мюнхене, переноситься не будут, так как власти подтвердили, что на них смогут присутствовать как минимум 14,5 тысячи зрителей.

Чемпионат состоится с 11 июня по 11 июля.

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