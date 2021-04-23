 

Euronews – дипломатический конфликт между Чехией и Россией не утихает

23.04.2021, 21:00, Новости дня
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На фоне дипломатического скандала, вызванного обвинениями в адрес российских спецслужб, Чехия объявила, что ограничит число сотрудников российского посольства в Праге. В ответ Москва сказала решительный протест чешскому послу и потребовала также сократить состав чешской дипмиссии в России. Кремль по-прежнему отрицает все обвинения в свой адрес относительно «подрывных действий» в Европе, называя эти заявления «провокационными» и «недружественными», передаёт Euronews.

Москва сказала решительный протест чешскому послу из-за действий властей его страны в отношении российских дипломатов и потребовала от Праги сократить число сотрудников своей дипмиссии в РФ «с учётом диспаритета нанятых на месте». Россия также объявила, что оставляет за собой право на «иные шаги в отношении Чехии при раскручивании антироссийской кампании».

Ранее Прага заявила, что до конца мая ограничит число сотрудников российского посольства в Чехии, чтобы привести штаты дипмиссий двух стран в «паритетное соответствие». Такие меры принимаются вслед за высылкой 18 российских дипломатов из Чехии и ответной высылкой 20 чешских дипломатов из России.

Отношения между двумя странами ухудшились из-за обвинений в адрес российских спецслужб. Прага заявила, что двое россиян, обвиняемых в отравлении в британском Солсбери в 2018 году, причастны и к взрыву на складе боеприпасов во Врбетице в 2014 году. Кремль все обвинения отрицает, называя их «провокационными» и «недружественными». 

«Никаких «подрывных действий» наша страна на территории ЕС, да и в мире в целом, не вела и не ведёт», — сказала в четверг представитель российского МИД Мария Захарова, отметив, что Прага «встала на путь разрушения отношений». 

Дата выхода в эфир 22 апреля 2021 года. 



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