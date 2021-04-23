ARD – грандиозное возвращение США в климатическую политику омрачили технические сбои

На организованном США онлайн-саммите по вопросам климата Джо Байден объявил об амбициозных целях: к 2030 году страна намерена более чем наполовину сократить выбросы парниковых газов в атмосферу по сравнению с уровнем 2005 года, пишет ARD. Однако триумфальное возвращение Америки к глобальному сотрудничеству в области борьбы с изменением климата было омрачено техническими проблемами: так, Владимира Путина вывели в эфир прямо в ходе выступления президента Франции Эммануэля Макрона.



Reuters

Речь президента США сразу стала отдаваться эхом: саммит по вопросам климата начался с технического сбоя. Но ещё до того, как Джо Байден дошёл до решающего предложения, проблема была решена. Байден использовал виртуальную сцену, чтобы подчеркнуть возвращение Америки в климатическую политику, да ещё и с официальными целями: к 2030 году США намерены более чем наполовину сократить выбросы парниковых газов в атмосферу, как минимум, по сравнению с уровнем 2005 года, а не более низким уровнем 1990 года, пишет ARD.

Байден также сразу дал понять, чего он ожидает от остальных 40 глав государств и правительств, участвующих в саммите: «Правда состоит в том, что на долю США приходится менее 15 процентов от мировых выбросов. Ни одна страна не может разрешить этот кризис в одиночку, и я знаю, вы всё полностью понимаете. Все мы, и в особенности те из нас, кто представляет крупнейшие экономики мира, мы должны сделать шаг вперёд».

Слишком большие надежды были развеяны ещё в первые полчаса: председатель КНР Си Цзиньпин подчеркнул, что его страна уделяет большое внимание международному сотрудничеству в этом вопросе. Но вместе с тем он дал понять: Китай, который обеспечивает самую большую долю мировых выбросов, не начнёт их снижать до 2030 года.

«Китай будет бороться за то, чтобы достичь пика выбросов двуокиси углерода до 2030 года и достичь нейтральных выбросов до 2060 года. Китай сохраняет приверженность переходу от пика выбросов углекислого газа в значительно меньший период времени, чем это потребуется многим развитым странам», — заявил Си Цзиньпин.

Утешением для президента США стали похвалы со стороны лидеров других государств. «Я очень рада, что Соединëнные Штаты Америки вернулись к климатической политике, — сказала канцлер Германии Ангела Меркель. — Поскольку совершенно неоспоримо, что мир нуждается в вашем содействии, если мы хотим выполнить Парижское соглашение».

На доклад о климатических целях своих стран главам государств и правительств было выделено по пять минут. При этом организаторы саммита неоднократно терпели технические неудачи: транслировавшуюся в записи речь президента Франции Эммануэля Макрона резко прервал госсекретарь США Энтони Блинкен. Вместо этого он дал слово президенту РФ Владимиру Путину, который, судя по всему, ещё некоторое время не слышал звука.

Для настойчивых призывов виртуальную сцену использовали прежде всего лидеры небольших государств. Они сильнее всего испытывают на себе последствия изменения климата. «Экономическая ситуация в наших странах ещё до пандемии была серьёзной. Теперь она стала мрачной, особенно для стран, зависящих от туризма», — заявил Гастон Браун, премьер-министр островного государства Антигуа и Барбуда, расположенного в Карибском бассейне.

«Мы на грани отчаяния. Из-за ухудшения климатических условий рабочие вытесняются из секторов, которые прежде являлись продуктивными, что вызывает новый миграционный кризис. Изменить это — в глобальных интересах», — подчеркнул Браун.

От имени Альянса малых островных государств Браун призвал к срочной финансовой поддержке со стороны развитых стран, чтобы задержать последствия изменения климата и самостоятельно сократить выбросы. США уже дали конкретные обещания.

О том, чтобы онлайн-саммит не превратился в «акт самовосхваления» принимающей стороны, позаботилась 19-летняя Ксия Бастида. Коренная мексиканка сбежала в США со своей семьей от последствий изменения климата — и теперь является активисткой движения Fridays for Future.

По её словам, климатический кризис стал следствием того, что влиятельные люди продолжали пытаться решить глобальные проблемы в условиях колониализма, угнетения, капитализма и рыночно-ориентированного «промывания мозгов». Её вывод: должно предприниматься намного больше действий. Она уверена: век угля закончился, и пора это понять, передаёт ARD.