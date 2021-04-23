 

В Израиле впервые за 10 месяцев не зафиксировали смертей от COVID-19

23.04.2021, 20:58, Новости дня
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Впервые за 10 месяцев в Израиле 22 апреля не было зарегистрировано летальных исходов среди больных COVID-19. Последний раз смерть от коронавирусной болезни не фиксировалась 29 июня 2020 года, отметило издание.

Минздрав Израиля сообщил, что за время пандемии умерло 6346 человек.

В начале апреля в некоторых клиниках Израиля на фоне снижения распространения коронавирусной инфекции начали закрывать отделения для лечения пациентов с COVID-19.

Контекст:Израиль начал массовую вакцинацию 19 декабря 2020 года. Первому прививку сделали премьер-министру Биньямину Нетаньяху.
В январе Нетаньяху заявлял, что Израиль первым в мире выйдет из эпидемии COVID-19 благодаря особой договоренности с Pfizer, которая позволила получить глобальную поставку вакцины. Согласно договоренности, Израиль станет “глобальной моделью быстрой вакцинации страны” для компании-производителя.
По данным американского Университета Джонса Хопкинса, отслеживающего распространение инфекции, 23 апреля в мире подтвердили 144,8 млн случаев COVID-19, умерло 3,07 млн пациентов, выздоровело – 83,3 млн. В Израиле за время пандемии выявили 837,8 тыc. случаев COVID-19, 829,6 тыс. пациентов выздоровели.
Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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