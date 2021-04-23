Байден в июне приедет в Европу. Впервые на посту президента США

Отмечается, что это будет его первая зарубежная поездка Байдена в должности главы государства.

Руководитель Белого дома примет участие в саммите G7 в Корнуолле (Великобритания), который состоится 11 – 13 июня. Байден также проведет двусторонние встречи с другими лидерами стран “Большой семерки”, включая премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона.

Из Соединенного Королевства президент США отправится в Брюссель, где примет участие в саммите Североатлантического альянса (НАТО) 14 июня.

“Президент Байден подтвердит приверженность Соединенных Штатов НАТО, трансатлантической безопасности и коллективной обороне. Лидеры НАТО обсудят, как ориентировать Североатлантический союз на будущие угрозы и обеспечить эффективное разделение бремени. Президент также проведет двусторонние встречи с другими лидерами НАТО”, – говорится в сообщении Белого дома.

В Брюсселе Байден также примет участие в саммите США – ЕС.

“Лидеры обсудят общую повестку дня для обеспечения глобальной безопасности в области здравоохранения, стимулирования восстановления мировой экономики, решения проблемы изменения климата, расширения цифрового и торгового сотрудничества, укрепления демократии и решения общих внешнеполитических проблем”, – подчеркнули в Белом доме.

Контекст:Как сообщала пресс-служба Альянса 22 апреля, на саммите 14 июня обсудят новую стратегию НАТО-2030 с учетом агрессии России, угрозам терроризма, кибератак, новых и разрушительных технологий, влиянию изменения климата на безопасность и подъема Китая.

Стратегию НАТО-2030 начали разрабатывать в прошлом году на фоне продолжающейся агрессивной политики России и растущей роли Китая. Новая стратегия, предусматривающая политику сдерживания и обороны по отношению к РФ и КНР, должна прийти на смену концепции, утвержденной в 2010 году и предполагавшей стратегическое партнерство НАТО и России, а также не учитывавшей возможных угроз со стороны Китая.

На саммите Альянса будет рассматриваться вопрос о предоставлении Украине плана действий по членству в НАТО, говорил в интервью “Укринформу” посол Франции в Украине Этьен де Понсен.

Байден вступил в должность президента США 20 января.

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