 

Кабмин Украины установил размер компенсаций в случае смерти или инвалидности после вакцинации от COVID-19

23.04.2021, 20:58, Новости дня
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В случае установления группы инвалидности, связанной с осложнениями после вакцинации, человек сможет получить компенсацию:

за I группу – в 400-кратном размере прожиточного минимума (908 тыс. грн);
за II группу – в 350-кратном размере прожиточного минимума (794 тыс. грн);
за III группу – в 300-кратном размере прожиточного минимума (681 тыс. грн).

В случае смерти из-за вакцинации члены семьи умершего получат компенсацию в 750-кратном размере прожиточного минимума (1,7 млн грн).

Связь вакцинации и осложнений будет в каждом случае устанавливать специальное расследование.

Контекст:С 24 февраля украинцев вакцинируют вакциной Covishield от Oxford/AstraZeneca (в первой партии было 500 тыс. доз). 13 апреля началась вакцинация прибывшей в марте вакциной CoronaVac (215 тыс. доз). 18 апреля в стране приступили к прививкам вакциной Pfizer/BioNTech (117 тыс. доз).
23 апреля в Украину привезли 367,2 тыс. доз вакцины против коронавируса AstraZeneca-SKBio, произведенной в Южной Корее. Препарат поступил в рамках механизма COVAX. Ляшко рассказал, что вакцину будут использовать в кабинетах прививок для вакцинации людей в возрасте 65 лет и старше, а также для второй прививки людей, которые получили первые препаратом Covishield. Вакцинацию AstraZeneca-SKBio в большинстве регионов должны начать 28 апреля, сообщили в Минздраве.
По состоянию на 23 апреля в Украине сделали 508 тыс. прививок от коронавируса, сообщал министр здравоохранения Максим Степанов. 
Согласно календарному плану на 2021 год, первыми бесплатные прививки получают медики, работающие с больными COVID-19, и военнослужащие из состава операции Объединенных сил. До ноября хотят привить остальных медиков, работников сфер госбезопасности и образования, а также людей старше 60 лет. В течение 2021–2022 годов 50% населения Украины (20 млн) планируют охватить вакцинацией.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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