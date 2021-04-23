Кабмин Украины установил размер компенсаций в случае смерти или инвалидности после вакцинации от COVID-19

В случае установления группы инвалидности, связанной с осложнениями после вакцинации, человек сможет получить компенсацию:

за I группу – в 400-кратном размере прожиточного минимума (908 тыс. грн);

за II группу – в 350-кратном размере прожиточного минимума (794 тыс. грн);

за III группу – в 300-кратном размере прожиточного минимума (681 тыс. грн).

В случае смерти из-за вакцинации члены семьи умершего получат компенсацию в 750-кратном размере прожиточного минимума (1,7 млн грн).

Связь вакцинации и осложнений будет в каждом случае устанавливать специальное расследование.

Контекст:С 24 февраля украинцев вакцинируют вакциной Covishield от Oxford/AstraZeneca (в первой партии было 500 тыс. доз). 13 апреля началась вакцинация прибывшей в марте вакциной CoronaVac (215 тыс. доз). 18 апреля в стране приступили к прививкам вакциной Pfizer/BioNTech (117 тыс. доз).

23 апреля в Украину привезли 367,2 тыс. доз вакцины против коронавируса AstraZeneca-SKBio, произведенной в Южной Корее. Препарат поступил в рамках механизма COVAX. Ляшко рассказал, что вакцину будут использовать в кабинетах прививок для вакцинации людей в возрасте 65 лет и старше, а также для второй прививки людей, которые получили первые препаратом Covishield. Вакцинацию AstraZeneca-SKBio в большинстве регионов должны начать 28 апреля, сообщили в Минздраве.

По состоянию на 23 апреля в Украине сделали 508 тыс. прививок от коронавируса, сообщал министр здравоохранения Максим Степанов.

Согласно календарному плану на 2021 год, первыми бесплатные прививки получают медики, работающие с больными COVID-19, и военнослужащие из состава операции Объединенных сил. До ноября хотят привить остальных медиков, работников сфер госбезопасности и образования, а также людей старше 60 лет. В течение 2021–2022 годов 50% населения Украины (20 млн) планируют охватить вакцинацией.

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